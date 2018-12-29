身上多了「第3隻手」！　印度人竟把2個月大女嬰「當神崇拜」

▲女嬰身上多出第3隻手。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

印度一名2個月大的女嬰在出生時，就跟常人不一樣，因為她竟然擁有「3隻手」，除了身體左右兩邊的兩隻手之外，右邊的胸部還有一隻看起來發育不完全的手臂和手掌。據悉，醫生建議女嬰進行手術把手移除，不過已經有人將女嬰視為印度教神靈的轉世，當作神一般崇拜。

根據外媒報導，這名女嬰在11月2日時，於印度中部恰蒂斯加爾邦（Chattisgarh）出生，不過跟普通人不一樣的是，她竟然擁有3隻手。女嬰的母親薩湖（Radhika Sahu）在生產過後，帶著孩子到一家健康中心接受檢查，但被判定多出來的手對其身體不會造成任何傷害。

對此，恰蒂斯加爾邦醫學科學研究所所長辛格（Dr. B.P. Singh）建議，女嬰應該要進行將手移除的手術，以便以後能過上正常的生活。不過女嬰多出一隻手臂的消息已經傳遍當地的村莊，更有許多村民將女嬰視為神靈的轉世而崇拜她。

報導中指出，在印度出生的嬰兒若是長有額外的肢體，經常會被視為印度教神靈的轉世，因為在印度神靈的圖像當中，通常會有多臂的畫作誕生，這強調了這些神靈超人的力量，以及可以同時執行許多任務的能力；偶而還會有畫作裡的神擁有一個以上的頭部，代表著上帝的多面性和特徵。