聽見已故愛兒「來自冥界的聲音」　母抱著熊熊泣不成聲

國際中心／綜合報導

超級暖心！美國加州一名警員坦納（Sean Tanner）於今年10月過世，得年21歲。家人也為了安慰傷心的母親， 在聖誕節時，送她一隻「錄音的玩具熊」，裡面收錄了坦納生前說的話。而這位母親一聽到兒子的聲音時，馬上抱著玩具熊痛哭。

綜合外媒報導，坦納生前任職於China Lake警局。他的姊姊布蘭妮（Brittany）為了安慰失去兒子的母親，今年聖誕節時特地從「Build-A-Bear Workshop」買了一隻穿著「警察制服的錄音熊寶寶」，再把坦納生前的錄音內容放在裡面，在平安夜當天送給媽媽。

從影片可以看到，坦納的母親原本是強顏歡笑的拆著禮物，但一打開禮物發現是一隻著警察制服的熊寶寶時，笑容已不見了，接著她按下熊熊手上的按鈕，播放出兒子生前的聲音，內容說著，「坦納警員第一次沒時間睡覺，但我感覺很好。（Officer Tanner about to get no sleep for the first time. I'm feeling good.）」，母親一聽到錄音，抱著熊寶寶躺在沙發上痛哭了起來。

▼母親強顏歡笑的拆著禮物。（圖／翻攝britmgarcia的推特，下同）

▼看到熊寶寶笑容瞬間不見了。

▼再聽見已故兒子生前說話，泣不成聲。

該影片在聖誕假日於推特上被瘋傳，觀看人次已高達635萬，留言為坦納一家打氣的也高達2,000則。姊姊布蘭妮十分意外，表示今年是第一次度過沒有弟弟的聖誕節，對大家的支持和愛相當感激。但也有不少網友質疑，這行為是不是在母親的傷口上撒鹽。不過布蘭妮強調，母親真的很喜歡這個禮物，也稱每個人療傷的方式也不同，而這個方式是他們正需要的。