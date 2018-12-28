年底最強一波冷氣團！跨年元旦降雨　「可能有最後一颱」

▲這一兩天可能發展成「今年最後一颱」，引發各地跨年、元旦降雨增加。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明／天氣風險 WeatherRisk公司提供）

生活中心／綜合報導

迎來年底最強一波冷空氣！氣象達人彭啟明今(28日)在臉書專頁分享，冷空氣將持續盤旋至週六，今晚到明日清晨低溫可能再下滑1至2度，週日才可能短暫回溫，但水氣會增多至元旦，在北部、東部降雨較明顯，中南部可能也有短暫雨。值得留意的是目前在菲律賓東方的熱帶性低氣壓仍在發展中，這一兩天有機會發展成為颱風，「可能是今年最後一颱。」

氣象專家彭啟明在 臉書專頁撰文 提到，今晨北部沿海的淡水跌到13.4度，很多地方也都只有14至15度，中南部15至17度，預計今天白天回溫幅度有限，冷空氣持續盤據至週六(29日)，今夜至明清晨最冷，可能再下滑一兩度，北部空曠區域有機會跌到11至12度，「這是年底最強的一波冷空氣」，要到週日才可能逐漸緩和。他提醒民眾務必要注意保暖、身體健康，這種溫差變化對年長者、心血管疾病患者來說環境壓力較大，另外就是感冒或流感傳播將會增加，請適時戴上口罩避免傳播。



今日北部、東半部仍有短暫雨勢，較為濕涼；桃園、新竹以南水氣逐漸減少；中南部則是相對穩定，雲量較多，偶有陽光露出；高雄可以到16至25度。南北的天氣差距頗大，週五、六兩天的情境都很類似。這波冷空氣預計至週日減弱，短暫回溫，北部約回升至15到18度。

值得留意的是，目前在菲律賓東方的熱帶性低氣壓仍在發展中，這一兩天有機會發展成為颱風，「可能是今年最後一颱，第30號颱風帕布。」將穿越菲律賓後進入南海，不過對台灣並無直接威脅，可是外圍提供大量的水氣，將從週日(30日)起北上，引發各地降雨機會增加，並持續影響到31日甚至元旦的天氣，預計連假過後才可能好轉，雖仍有北方冷高壓主導，但冷空氣強度會減弱。

目前看來跨年至元旦水氣依然很多，北部、東北部、東部一帶降雨較為明顯，天氣濕涼；中南部也有短暫陣雨，雖不如迎風面明顯，但也有下雨的機會，可能是偶陣雨或飄雨。因此準備在戶外跨年、過元旦的朋友，可能會受到干擾，務必要有備案及準備。

彭啟明也表示，希望2019年的天氣不要變得太快，「我們都知道變化越來越極端，但還是希望在我們人為干擾環境下，可以反省、做出一些改變，轉壞速度能慢一點，多一點人認知就可以多一點挽回的機會，雖然力量很有限，但這個共業還是需要大家努力挽回。」