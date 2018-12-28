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元旦連假四天都冷！今晚至明晨氣溫最低　北部低溫下探10度

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▲▼台北轉運站跨年連假返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北轉運站跨年連假返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

明天起就是元旦連假，不少人趁今晚開始提前移動，準備迎接這一連四天的假期，氣象局提醒，今明兩天受到強烈大陸冷氣團影響，週六清晨北部低溫可能下探10度，中南部也僅有13、14度，是這段時間氣溫最低的時候，提醒一定要要特別保暖。

氣象局預報員劉宇其表示，四天連假的天氣會從六日間有個分野，週六仍是強烈大陸冷氣團影響，除了氣溫降低，北部東北部白天還會有短暫雨，整天都處於濕冷的狀態，中部稍微好一些，主要以多雲到晴天氣型態，白天高溫可達22度，但要注意日夜溫差大。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒。（圖／記者李毓康攝）

▲連假四天都偏冷，資料照。（圖／記者李毓康攝）

至於週日開始，大陸冷氣團減弱，但反而要注意南方雲系的北移，加上東北季風影響，全台降雨機率都會變高，特別是北部、東半部在雙重影響下，雨勢偏大，而中南部主要受南方雲系影響，會有短暫雨，也因此氣溫的回升不明顯，北部高溫約從15度回升到17度，中南部高溫反而降低，約在20度左右，這樣的天氣型態會持續到元旦當天。

由於持續降雨，提醒連假期間規劃活動的民眾，一定要做好雨天備案，而觀看101煙火，由於東北風的關係，建議到上風處，也就是東邊、北邊去看會比較理想。

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關鍵字：氣象雲,天氣,氣象局,東北風

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