冷氣團凍北台入夜探10℃　「雨神陪跨年」高山可能下雪

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

冷氣團持續發威，北台灣濕冷，今(28日)晨最低溫出現在新北市淡水13.4度，氣象局也針對北北基宜4縣市發佈大雨特報。氣象專家吳德榮則提醒，今晚明晨是最冷的時候，北台灣下探11度，

中央氣象局預報員官欣平表示，今(28）日持續受到冷氣團影響，迎風面的北部及東半部地區整天雲多、降雨機率高，其中東北部地區及北部山區有持續性的降雨發生，仍有局部大雨發生的機率，中南部為多雲可透光的天氣。

▲北北基宜大雨特報。

溫度方面，清晨低溫中部以北及東北部14、15度，其他16、17度，北台灣整天感受濕冷，白天高溫僅15-18度，其他地區早晚偏冷、日夜溫差大，中部及花東高溫20-23度，南部高溫26度左右，明(29日)晚入夜中部以北及宜花地區低溫將下探11-14度，其他各地約16、17度。

▲雨量累積圖。

至於位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，官欣平表示今明兩天將會登陸呂宋島，形成颱風的時間應該要等到進入南海後，才有機會。不過不管有沒有形成颱風，台灣南部都會受到影響，預計在30日天氣會不穩定，偶有短暫雨發生。若溫度與水氣影響的時間有配合，3000公尺以上高山將不排除出現降雪。

▲溫度分布圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(28)日「大陸冷氣團」南下，氣溫續降，今(28日)晚至明(29日)晨、氣溫降至最低，台北市約13、14度之間，北台灣空曠及沿海地區降得更低，約可降至11、12度左右；北台灣天氣濕冷；要注意保暖。

▲全台天氣預報圖。

今明兩天桃園以北及東半部有局部短暫雨，北海岸、大台北山區及東北部降雨較明顯；新竹以南天氣穩定、大都為多雲時晴，氣溫也會下降、轉冷，但愈往南受影響的程度愈小。

