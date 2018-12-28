　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團凍北台入夜探10℃　「雨神陪跨年」高山可能下雪

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

冷氣團持續發威，北台灣濕冷，今(28日)晨最低溫出現在新北市淡水13.4度，氣象局也針對北北基宜4縣市發佈大雨特報。氣象專家吳德榮則提醒，今晚明晨是最冷的時候，北台灣下探11度，

中央氣象局預報員官欣平表示，今(28）日持續受到冷氣團影響，迎風面的北部及東半部地區整天雲多、降雨機率高，其中東北部地區及北部山區有持續性的降雨發生，仍有局部大雨發生的機率，中南部為多雲可透光的天氣。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲北北基宜大雨特報。

溫度方面，清晨低溫中部以北及東北部14、15度，其他16、17度，北台灣整天感受濕冷，白天高溫僅15-18度，其他地區早晚偏冷、日夜溫差大，中部及花東高溫20-23度，南部高溫26度左右，明(29日)晚入夜中部以北及宜花地區低溫將下探11-14度，其他各地約16、17度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雨量累積圖。

至於位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，官欣平表示今明兩天將會登陸呂宋島，形成颱風的時間應該要等到進入南海後，才有機會。不過不管有沒有形成颱風，台灣南部都會受到影響，預計在30日天氣會不穩定，偶有短暫雨發生。若溫度與水氣影響的時間有配合，3000公尺以上高山將不排除出現降雪。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲溫度分布圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(28)日「大陸冷氣團」南下，氣溫續降，今(28日)晚至明(29日)晨、氣溫降至最低，台北市約13、14度之間，北台灣空曠及沿海地區降得更低，約可降至11、12度左右；北台灣天氣濕冷；要注意保暖。

▲▼全台天氣預報圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲全台天氣預報圖。

今明兩天桃園以北及東半部有局部短暫雨，北海岸、大台北山區及東北部降雨較明顯；新竹以南天氣穩定、大都為多雲時晴，氣溫也會下降、轉冷，但愈往南受影響的程度愈小。
 

ET快訊
農場見毒蛇！地板掀開35條「粗大響尾蛇狂扭」3男嚇歪
冷氣團凍北台入夜探10℃　「雨神陪跨年」高山可能下雪
IG深夜突更新成詭異「左右滑」　全球網友怒嗆爆
「趁通勤時補眠」竟沒效還傷身！
韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

關鍵字：氣象雲,吳德榮,氣象,天氣

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「雞肉米漢堡」帶下機遭罰3萬　明年起帶肉品來台擬禁入境

元旦「15大交通新制」上路懶人包必看　實名檢舉、機車加裝ABS

租金18萬→30萬！查理布朗咖啡高雄旗艦店結束營業　排隊2hrs人潮蒸發

冷氣團凍北台入夜探10℃　「雨神陪跨年」高山可能下雪

往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　站長大絕誘惑…跑友秒噴笑

化身考古家、龍騎士不是夢！「侏羅紀x恐龍樂園」讓你一圓電影夢

櫃內驚見「1：1仿真女兒」！老公模型塞滿2層樓　網見神物跪了

打開漢堡驚見「密集白膿皰」！網友全嚇傻：咬5口了…行家秒解答

雲端新時尚！吳季剛「獻第一次」給長榮：搭機可以很時髦

看懂蔡依林新歌MV！資深歌迷神解析《怪美的》　「30處暗喻」看完起雞母皮

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

和郝龍斌在住處獨處3小時？　游淑慧擬提告：他像爸爸一樣

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

「雞肉米漢堡」帶下機遭罰3萬　明年起帶肉品來台擬禁入境

元旦「15大交通新制」上路懶人包必看　實名檢舉、機車加裝ABS

租金18萬→30萬！查理布朗咖啡高雄旗艦店結束營業　排隊2hrs人潮蒸發

冷氣團凍北台入夜探10℃　「雨神陪跨年」高山可能下雪

往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　站長大絕誘惑…跑友秒噴笑

化身考古家、龍騎士不是夢！「侏羅紀x恐龍樂園」讓你一圓電影夢

櫃內驚見「1：1仿真女兒」！老公模型塞滿2層樓　網見神物跪了

打開漢堡驚見「密集白膿皰」！網友全嚇傻：咬5口了…行家秒解答

雲端新時尚！吳季剛「獻第一次」給長榮：搭機可以很時髦

看懂蔡依林新歌MV！資深歌迷神解析《怪美的》　「30處暗喻」看完起雞母皮

日出茶太買一送一、小7黑糖珍奶第2杯半價　跨年元旦連假15家優惠一次看

開搶！蕭敬騰代言設計　極輕暖鵝絨外套2000元有找

天旋地轉先別慌　耳石脫落症可以這樣做

「雞肉米漢堡」帶下機遭罰3萬　明年起帶肉品來台擬禁入境

元旦「15大交通新制」上路懶人包必看　實名檢舉、機車加裝ABS

台股今年狂賣逾4000億慘淪外資提款機　2019第1季落底有影留意2大族群

亞足賽／孫興慜英超連兩場梅開二度　獨造7球誰能擋住一哥

天冷連吃5天火鍋　輕熟女蕁麻疹上身「抓到破皮流血」

看完101煙火想吃東西　信義區這些百貨商場餐廳延長營業到凌晨

卡特可能打到47歲？老飛人承諾再比灌籃大賽但有「前提」

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

生活熱門新聞

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻..

假請太多無年終　他6證據打臉老..

她神解析蔡依林MV　30處暗喻..

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出..

大轉彎！春水堂尿尿男童媽「83..

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　..

尪嫌內褲幼稚！網授人妻大招：讓..

老公模型塞滿2層樓　網見神物跪..

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆..

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

北北基宜防大雨　淡水今晨13...

台灣秋葉原慘淪蚊子館　最慘一天..

實用度100！流行語「真香」嘴..

5歲水瓶兒狂嘴母婚紗照！人妻崩..

更多熱門

相關新聞

低溫再下修！週六北部探11度

受到大陸冷氣團南下影響，北台灣今（27日）天轉濕冷，中南部早晚氣溫低。氣象局指出，目前冷空氣強度介於大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團之間，預計一路影響到30日，中部以北和東北部氣溫大約12至13度，北部地區29日清晨在空曠地區甚至會下探10至11度；另外，全台從30日白天到1月1日全台有雨。

跨年凍濕5天　彭啟明：延續到元旦

冷氣團南下　鄭明典：很有冬天的感覺

帕布最快今生成！北台11℃跨年全台雨

冷氣團報到越晚越冷　北台下探11度

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

小玉發禮物時間一到「0人到場」

「放鳥百岳男」被求償231萬全部繳完

台酒酒香拌麵出包　自主下架

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

楊冪離婚只是前戲？網爆「熱戀謝霆鋒」

小周周3歲就有大長腿！超越162CM昆凌腰部

拍下路過男偶像！4年後驚覺是BTS

情侶愛放閃「少了2因素」很快分手

小鬼公開「新鬼嫂」躺肩依偎照

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

更多

最夯影音

更多

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面