確保國人食品安全　彰化憲兵隊查獲不法假酒1萬3000瓶

軍聞社／記者陳映竹臺北電

春節將至，為確保國人食品安全，憲兵指揮部轄屬彰化憲兵隊接受彰化地方檢察署指揮，偕同彰化和美分局、彰化縣政府財政處菸酒管理課等單位，組成專案小組，前往葉姓負責人所屬公司搜查，破獲各式假酒瓶裝成品1萬3,350瓶、桶裝成品2萬2,610公升及半成品27桶，並逮捕葉姓負責人。

全案依「涉嫌違反菸酒管理」、「食品衛生安全管理」及「詐欺」罪嫌，移送彰化地檢署偵辦；憲兵指揮部表示，為貫徹政府打擊犯罪的決心，將持續配合檢調單位，加強各項查緝工作，確維國人食品安全。