學生時代「模範生都怎麼選的？」　她點出2特質！網喊：太中肯

▲怎麼樣的人容易被選為模範生？（示意圖／取自Pakutaso，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

大部分的人都有在學生時期參與過「模範生」票選，但評選標準是否真的反映品德與行為？近日有一名女網友分享自己從國小到高中的觀察，直言模範生往往不是投給最有同理心、最願意幫助別人的同學，而是外表亮眼或成績好的學生，讓她對模範生制度產生疑問。貼文曝光後，引起討論。

模範生的標準是什麼？是外貌和成績嗎？

這名女網友在Dcard上，以「其實模範生就是投給漂亮成績好的同學」為題發文表示，她回顧自己求學歷程發現，不同階段的模範生票選標準其實相當一致。國小時，全班幾乎都把票投給人緣最好的女同學；到了國中，模範生多半落在班上的漂亮女同學，以及外型亮眼、人緣佳的男同學身上。

原PO指出，到了高中階段，雖然外表因素相對淡化，但模範生幾乎由班上成績前3名的同學包辦。她感嘆，那些真正有同理心、願意主動幫助他人的學生，往往不會成為眾人目光的焦點，也很難在票選中被看見。但她也認為，如果有同理心、樂於助人、成績好又外貌出眾，就真的讓人很羨慕。

一票網友有感！也有人認為「成績好」確實是模範

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你忘了一個特質，我印象高中國中模範生，都是成績好又有錢的」、「太中肯了，這種投票都投給人緣好的，像我這種超內向的人就一直被忽略，甚至做了善事也沒人在乎，覺得都是我應該做的」、「確實，我國小的時候曾經跟別人說，我覺得大家模範生都是選人緣好的」。

也有網友認為，「完全搞錯重點，你說的樂於幫助人怎麼可能人緣會不好？另外成績好為什麼不是模範？在學校是學習的地方，成績好還不是模範嗎」、「樂於助人，人緣卻不佳，你的論述很有趣」、「模範生本來就有成績門檻啊，我高中的時候因為成績有到，所以也是被寫上去候選人，真的有夠尷尬」。話題引發討論。