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出錢蓋潛艦廠房＝圖利台船？　海軍：絕非慶富案翻版！

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▲▼蔡英文去年3月登上海虎潛艦頂，主持潛艦國造簽約儀式。（圖／記者季相儒攝）

▼蔡英文去年3月登上海虎潛艦頂，主持潛艦國造簽約儀式。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

立法院26日審查潛艦國造預算時，國民黨籍立委馬文君質疑，79億元的預算是用在台船潛艦專區的廠房裡，因此這筆費用該由台船負責，而不是軍方出資。有媒體報導是「海軍出錢蓋潛艦廠房」，疑似圖利台船，海軍司令部27日就表示，相關傳言皆不實，絕對不是慶富案翻版。

馬文君指出，造潛艦的495億元預算內就要撥出79億元建船廠，「只剩下400多億，這是可行的？」她要求軍方必須承諾，船廠建造費已含在495億元預算中，未來絕對不能再加價。

海軍表示，潛艦是國家安全的關鍵戰力，會努力完成自製潛艦，達成國人的期盼。過去德國、俄羅斯、韓國及印尼的潛艦廠房都是由政府出資建造，海軍在台船公司設立「潛艦專區」提供製造，是屬於國家財產，「未有任何圖利台船情事，且與慶富公司獵雷艦案完全不同。」

▲▼潛艦國造、國艦國造、造船公會、海運、貨櫃船。（圖／本報資料照）

▲潛艦國造。（示意圖／資料照）

海軍還提到，台船公司是經濟部業管公股民營化企業，依法規定潛艦專區土地是交通部所有，「相關廠庫設施由海軍編列預算建置於國有土地上，產權均屬國家。」且會在立院監督下依法依約執行。

國防部發言人陳中吉也指出，潛艦國造跟慶富案完全是不同的案例，不可混為一談。雖然有海軍官員掛保證，不過，許多立委仍認為此案涉及機密，對於海軍是否要出資和預算刪減都沒有共識，最後決定全案送朝野黨團協商。

至於潛艦機敏性最高的「紅區」包括戰鬥系統、主機、魚雷等等，基本上無法由國內自行完成，但這同時也是潛艦的戰力關鍵，官員解釋說，所有紅區裝備的輸出都已獲得許可。其次的「黃區」部分可以國內自製；機敏性最低的「綠區」則是完全能夠自製。

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關鍵字：潛艦,立法院,慶富案,海軍,馬文君,台船,潛艦國造,台灣軍武

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