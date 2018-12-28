帶著敵情練兵　嚴德發：實兵演訓檢驗濱海決勝、灘岸殲敵

軍聞社／記者莊家宏臺中27日電

國防部長嚴德發27日視導中部駐軍，代表蔡總統對官兵戮力戰訓本務、保衛國家與民眾安全的付出，表達肯定；同時期勉各級幹部帶著敵情練兵，為戰而訓，秉持「腳往下走」的走動式管道，落實「一級輔導一級」制度，掌握部隊狀況，確保人裝安全，提升國軍整體戰力。

嚴部長上午由副總長執行官陳寶餘上將等人陪同，先後前往陸軍10軍團指揮部及航空602旅視導，聽取各單位任務簡報，瞭解近期重要工作執行狀況，並提出工作指導。

嚴部長表示，蔡總統在「108年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」中，對國軍官兵提出「務實創新」、「強化整體國防」及「保家衛國」等三項期許，希望各級幹部能持恆部隊訓練，建構可恃的國防武力，確保國家安全。

嚴部長並嘉勉作戰區所有官兵，在今年「漢光34號演習」反空機降操演及「0823水災」救援任務中，均能圓滿完成，展現國軍「平時能救災、戰時能作戰」的全能戰力，使國人對國軍更加有信心，進而支持國防施政穩定成長。

「為戰而訓，戰備訓練是國軍的本務，也是維護部隊核心價值最重要的工作」。嚴部長指出，此次第五作戰區執行戰備任務訓練是國防部重新規劃調整後，第一個實施的單位，各級幹部應以戰時景況進行訓練，希望透過實兵演練，檢驗濱海決勝、灘岸殲敵的防衛作戰構想，期使計畫與執行層面得以相互吻合。

嚴部長提醒作戰區各級幹部，於戰時必須統合轄內三軍部隊，平時密切協調配合，透過各項演訓時機，整合三軍指管通聯程序，在戰時才能發揮聯合作戰效能，達到克敵制勝的目標。

針對第五作戰區戰備任務訓練規劃，每週進行任務歸詢檢討，嚴部長給予高度肯定。

嚴部長認為，透過由下往上的檢討方式，瞭解各階段訓練成效，從務實面檢討，再以滾動式修正，作為下一次訓練的參考依據，使各項作戰計畫更加完備。

隨後，嚴部長轉往陸航602旅視導時表示，陸航是防衛作戰中相當重要的兵力，無論是裝備維護、訓練要求及戰力展示等方面，都有更高標準，隨著AH-64E、UH-60M直升機的換裝，各項戰力都與先進國家同步；因此，各級幹部應多方思考，運用創新戰術戰法，透過新銳戰力帶動地面部隊，有效提升國軍防衛作戰整體效能。

「人才培育非常重要，陸航是高素質人力部隊」，相當重視人力素質的嚴部長，再次叮囑領導幹部，持恆人員飛行訓練，強化領導統御能力，落實官兵生活照顧，進而凝聚團隊向心，提升官兵留營意願，同時落實留優汰劣，教育官兵守法守紀觀念，塑建國軍整體優質形象。

此外，嚴部長特別叮囑各級幹部，各項訓練首重安全，而飛行安全環繞在「人員、環境、機械」等三方面，各級幹部在執行各項任務時，應以「如臨深淵、如履薄冰」的嚴謹態度，落實飛安風險管控，同時輔以過往案例進行宣教，確保任務安全無虞，維繫堅實的戰力。