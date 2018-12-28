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新任常務次長：三軍官兵戮力戰訓　扮演國家安全守護者

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軍友社敬軍授旗　感謝各界對官兵支持與肯定。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者陳軍均臺北27日電

中華民國軍人之友社27日在臺北國賓飯店舉辦「中華民國社會各界108年敬軍慰問社團授旗典禮」，由理事長李棟樑授旗予各敬軍社團，藉此感謝各社團對國軍的肯定與支持。

授旗典禮上午由李理事長主持，計有臺灣省進出口商業同業公會聯合會等34個單位代表參加，藉由隆重儀式，象徵軍友社秉持「和諧、團結、創意」的精神，凝聚社會各界對國軍的關懷與付出。

國防部常務次長徐衍璞中將代表嚴部長出席典禮，特別感謝軍友社及各團體對全體國軍官兵的支持與照顧，尤其是外離島及高山偏遠地區駐軍。

軍友社敬軍授旗　感謝各界對官兵支持與肯定。（圖／軍聞社）

典禮中，李理事長首先對各敬軍社團投入慰問國軍官兵，表達由衷感謝；他表示，不論山之巔、海之濱，都有三軍將士們默默守護中華民國每一寸土地，希望藉由軍友社及各敬軍團舉辦敬軍活動，真誠表達國人對國軍的崇高敬意與感謝，透過敬軍活動，讓軍民情感更為融洽，。

李理事長強調，國軍官兵在各項天災，為國家犧牲奉獻，也希望各界都能夠共同參與敬軍慰問，讓官兵們感受到社會各界的關懷與溫暖，用行動讓官兵感受到最直接的支持。

徐常務次長致詞時，特別感謝李理事長帶領各敬軍團實質慰問官兵，給予戍守外離島及偏遠地區官兵們，最直接的支持與鼓勵，三軍官兵將戮力戰訓本務，持續扮演國家安全守護者的角色，以不負國人職責託付。

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