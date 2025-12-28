川普、澤倫斯基會晤前　普丁下令519架無人機轟炸烏克蘭

▲澤倫斯基與川普將再次會晤。（資料照／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在預定前往美國佛羅里達州與美國總統川普（Donald Trump）會晤前夕，公開指責俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是「好戰之人」，直言莫斯科對基輔及周邊地區發動今年以來持續時間最長的空襲行動，已清楚顯示俄方無意追求和平。

挑川澤會前夕轟炸烏克蘭，澤倫斯基抨擊「普丁不想要和平」

澤倫斯基在加拿大新斯科細亞省哈利法克斯，與加拿大總理卡尼（Mark Carney）並肩出席活動時向媒體表示，最新一波俄軍攻擊「再次證明普丁不想要和平」。他強調，烏克蘭的立場始終一致，「我們想要和平，但他是一個好戰之人。」

根據烏克蘭地方當局通報，俄羅斯針對基輔及周邊地區的空襲行動持續近10小時，至少造成2人死亡、44人受傷，其中包含2名孩童。由於能源與民生設施遭到破壞，烏克蘭首都超過40%的住宅在嚴寒氣溫下陷入無供暖狀態。烏克蘭政府高層官員庫列巴（Oleksiy Kuleba）在社群媒體上指出，相關損害對民眾生活造成嚴重衝擊。

空襲結束後，基輔市區在隔日仍多次響起空襲警報，當地居民整日處於高度緊張狀態，無法完全鬆懈。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



澤倫斯基尋求加拿大與歐盟支援、美國的安全保障

澤倫斯基在飛往美國途中受訪表示，此行與川普會談，將尋求一個明確訊號，確認烏克蘭能否在任何和平協議中，獲得具有法律約束力的安全保障。他同時再次呼籲國際社會，特別是歐洲盟友，加強對烏克蘭防空系統的支援，指出在俄軍持續發動無人機與飛彈攻擊的情況下，烏克蘭「迫切需要更多飛彈與防空裝備」。

他說，歐洲的支持對烏克蘭當前局勢至關重要，但目前仍面臨防空系統不足的困境。

在前往美國之前，澤倫斯基先行訪問加拿大，與卡尼進行會談。卡尼在會後宣布，加拿大將再提供25億加幣的經濟援助（約合18.3億美元），以支援烏克蘭應對戰時挑戰。根據一名熟悉援助方案的加拿大政府消息人士指出，這筆資金同時將協助國際貨幣基金（IMF）對烏克蘭提供額外84億美元的貸款空間。

川普希望在川澤會後與普丁再度通話

川普則在接受《Politico》專訪時表示，他預期與澤倫斯基的會面「應該會進行得不錯」，但也強調「在我批准之前，他什麼都沒有。」川普並補充，自己也希望「很快」能與普丁進行通話。

另一方面，俄羅斯國營通訊社塔斯社引述普丁談話指出，如果基輔不願意透過和平方式解決問題，俄羅斯將「以軍事手段完成特別軍事行動的所有目標」，再度使用莫斯科對烏克蘭戰爭的官方說法。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯在最新一輪攻擊中，於一夜之間向烏克蘭發射519架無人機及40枚飛彈。澤倫斯基指出，儘管俄方官員口頭上參與停火與終戰談判，但實際行動卻持續以能源與民用基礎設施為攻擊目標，暴力行徑本身已說明一切。