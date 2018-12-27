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領導第六軍團執行漢光34號演習　徐衍璞任新國防部常務次長

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新任常務次長徐衍璞中將，學經歷完整，歷任陸軍司令部副參謀長、人次室次長、六軍團指揮官等重要職務。（圖／軍聞社）

▲新任常務次長徐衍璞中將，學經歷完整，歷任陸軍司令部副參謀長、人次室次長、六軍團指揮官等重要職務。

軍聞社／記者陳軍均、李一豪臺北、苗栗26日電

國防部副部長沈一鳴上將26日主持新任常務次長徐衍璞中將新職介紹典禮，期許他秉持以往積極任事及處世圓融的工作精神與態度，落實資源整合，有效推動各項國防事務，使國軍兵力結構更趨精實，國防事務運作更具效率。

沈副部長上午於博愛營區主持新任常務次長新職介紹典禮，副部長代表國防部全體同仁，歡迎徐常次就任新職，並希望借重他領導與協調的長才，持續為推展國軍建軍備戰工作努力。

沈副部長強調，近年來，國軍面臨國防改革，政府對國防資源的規劃運用上，已有不同於以往的觀念與做法，必須依國防安全需要並善用產、官、學、研等相關資源，讓民間能積極參與國防武器裝備研發產製，以落實資源整合，科技發展，實踐全民國防，提升國家總力目標，達成國防轉型，創造軍民雙贏效益。

新任常務次長徐衍璞中將，陸軍官校72年班畢業，曾先後完成三軍大學陸軍指參及戰爭學院等深造教育，並獲得元智大學管理碩士學位，歷任陸軍司令部副參謀長、國防部人次室次長及六軍團指揮官等重要職務。

參謀總長李喜明上將主持「陸軍第六軍團指揮官任職布達交接暨授勳典禮」。（圖／軍聞社）

另一方面，參謀總長李喜明也在同日前往桃園，主持陸軍第六軍團指揮官任職布達交接暨授勳典禮，在總長監交下，新任指揮官黃中將與原任指揮官徐中將交接印信，黃中將隨即宣誓就任；李總長並代表嚴德發部長頒授徐中將「四等寶鼎勳章」，肯定他任內精進戰訓工作的傑出貢獻。

李總長指出，原任徐指揮官任內領導第六軍團執行「漢光34號演習」等戰訓任務，以及各項災害防救任務，展現部隊精實戰力，表現傑出，是一位卓越的將領，因此借重其長才，拔擢擔任國防部常務次長新職。

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