東北季風攪局「元旦迎曙光機率低」　全台44場活動一次看

記者周湘芸／台北報導

2025年即將進入尾聲，不少人跨年活動結束後，會接著迎接2026年第一道曙光。中央氣象署表示，明年元旦最早日出在清晨6時33分的台東蘭嶼，但受東北季風影響，雲層較厚，要看見日出曙光機率不高。

根據氣象署提供2026年1月1日東部景點日出時刻表，離島最早日出在清晨6時33分的台東蘭嶼；本島平地則是清晨6時35分在屏東恆春的龍坑生態保護區。

氣象署也說，新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島；大武濱海公園可見日出於蘭嶼。

另外，今年跨年與迎曙光活動遍及全台各地，交通部觀光署也彙整國家風景區、主題樂園及各縣市政府等44項相關活動，包括星光派對、跨年晚會、山區日出音樂會、湖畔跨年及迎曙光行程。

北部地區：

台北市12月31日晚間在市民廣場及周邊場域舉辦「台北最High新年城－2026跨年晚會」，結合國內外藝人表演與跨年倒數活動，並搭配台北101煙火施放。此外，跨年晚會主舞台周邊也規劃多處延伸舞台，包括四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場及象山公園等，透過多元舞台迎接新年。

中部地區：

日月潭將於12月31日晚間在水社碼頭舉辦「2026日月潭跨年晚會－潭然心動」，並於水社及伊達邵同步施放跨年煙火。晚會安排在地團隊演出，呈現具地方文化特色的節目內容。民眾亦可於元旦清晨前往金龍山，參加迎曙光活動，迎接新年第一道晨光。

南部地區：

南部將於12月31日舉辦「賞太平2025一抹紅霞」活動，民眾可在嘉義梅山太平地區遠眺夕陽，並參與祈福燈彩繪活動。元旦清晨於阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台將舉行「阿里山日出印象音樂會」，以古典音樂與在地原住民音樂演出為主，搭配日出與山景。

東部地區：

花蓮遠雄海洋公園推出跨年限定活動「2025海洋星光之夜」，以夜宿水族館體驗為主，結合園區暢遊、節慶餐會與夜間活動，並安排專屬導覽行程，活動採預約報名制。

離島地區：

馬祖舉辦「2025年馬祖歲末聯歡跨年晚會」，邀請藝人、音樂團體及在地表演者共同演出。元旦另有「2026元旦迎晨曦暨升旗健行活動」，民眾可登上壁山迎接曙光，並沿路健行至塘岐運動場參與升旗典禮，結合自然景觀與人文歷史路線。

氣象署指出，明天氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北為零星雨，但周二下一波東北季風增強，北部及東北部降溫，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，預計影響到周五。

氣象署表示，周三跨年當天，東北季風影響，水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲，由於東海岸水氣多，且雲容易堆積，元旦看見曙光的機率較低。