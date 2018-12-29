鄭文燦開口了：賴院長如留任是好事，但內閣應該大幅改組

▲民進黨主席參選人卓榮泰、桃園市長鄭文燦出席世代對話。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者賴于榛／台北報導

總統蔡英文28日再度喊話慰留行政院長賴清德，並稱這是黨內共識，對此，近日備受關注的黨內中生代、桃園市長鄭文燦29日受訪時指出，黨內有很多希望賴院長留任的聲音，「聲音蠻大的」，如果賴清德能夠留任是好事，但內閣應該大幅改組。

鄭文燦連任桃園市長後，聲量份量水漲船高，日前重砲批評交通部擴大國旅暖冬旅遊方案排除桃園等三縣市是「愚蠢的政策」、「有太多豬隊友」之後，方案瞬間擴及全台灣；對於管中閔案也是才發言應「清理戰場」，教育部就恰好解套，發言備受關注。

鄭文燦29日與前立委陳其邁、嘉義縣長翁章梁與年輕議員們出席世代對話談改革－青、壯世代與卓榮泰暢談民進黨的下一步，會前他被問到留任賴清德是否為全黨共識，他表示，賴清德在院長期間推出的政策，包括解決五缺、托育公共化、長照2.0、平衡城鄉差距、前瞻計畫、社宅計畫都會有很大的成果，無輪選舉結果如何，這些成績都要被公平評價。

媒體追問鄭文燦是否也希望賴清德留任、蘇貞昌接任會比較好嗎？他表示，賴院長如果能夠留任是好事，但內閣應該大幅改組，而閣揆去留牽涉到個人意願，也牽涉到總統決定，沒有正面回應蘇貞昌議題。

至於總統撇清請蘇貞昌接任，賴清德目前也沒有表態留任，是否會導致閣揆兩頭空？鄭文燦則認為，總統跟院長會做充分考慮。