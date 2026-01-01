東部男衝桃園找友跨年！違停路旁被查出酒駕+毒駕　這下慘了

▲桃園警方昨天中午巡邏時，發現一輛自小客紅線違停且車頭有明顯肇事撞擊痕跡，警員上前盤查。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

林姓男子昨（31）日中午開車違停路邊，桃園警分局巡邏員警發現自小客紅線違停，且車頭有明顯撞擊痕跡，林聲稱由東部來桃園找朋友跨年，車輛放在飯店停車場被不明車輛撞到等語。員警聞到林男身上有濃厚酒味，實施酒測值為每公升0.36毫克，已超過標準值，車內還發現沾有毒品粉末盒子，經快篩為K他命陽性反應，帶回警訊後依違反公共安全與毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警方昨天中午巡邏時，發現一輛自小客紅線違停，警員盤查時還查出車內有不明白色粉末殘渣。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局中路派出所警員黃域銘、王瓏寬昨日中午執行巡邏勤務，行經桃園區宏昌八街時發現一輛自小客紅線違停，且車頭有明顯肇事撞擊痕跡，立即上前盤查。24歲駕駛林姓男子聲稱，元旦前夕由東部來桃園找朋友跨年，車輛停放在飯店停車場卻被不明車輛撞到，對方直接就跑了。

▲桃園警方昨天中午巡邏時，發現一輛自小客紅線違停且車頭有明顯肇事撞擊痕跡，警員實施酒測，酒測值超標。（圖／桃園警方提供）

員警問他為何沒報案卻支支吾吾說不出話，員警聞到林男身上有濃厚酒味，林男辯稱前晚與朋友聚餐喝到凌晨，經實施酒測後酒測值為每公升0.36毫克，已超標；員警又在車內駕駛座旁發現沾有不明粉末盒子，經實施快篩為K他命陽性反應，林男當場傻眼說不出話，員警將其帶回派出所偵訊，偵訊後依違反公共安全與毒品等罪嫌移送桃檢偵辦。

