國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球500大富豪「身家暴增2.2兆」創新高　川普、馬斯克成大贏家

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普政策使頂尖富豪身家再升級。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

彭博億萬富豪指數顯示，全球前500大富豪2025年財富成長達2.2兆美元，總資產攀升至11.9兆美元歷史新高，主要受惠於美國總統川普重返白宮後的政策利多，以及人工智慧熱潮持續推升科技巨頭股價，其中甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等8名超級富豪就包辦近1/4的總增幅。

根據《彭博》，川普本人及其家族也成為這波財富狂潮受益者。投入競選連任以來，川普家族透過各種商業布局，包括推出以自己的名字命名的迷因幣、創立加密貨幣平台World Liberty Financial，以及持有川普媒體集團（Trump Media）股份等多元投資組合，使家族財富在15個月內激增約70%，總淨值達到68億美元，年增2.82億美元。川普對4.64億美元民事詐欺罰款提出上訴後獲得撤銷，也為財富增長添上一筆。

81歲的甲骨文創辦人艾利森在這場財富競賽中表現最為搶眼，年增577億美元後總資產推升至2498億美元。他不僅親自督導甲骨文斥資數百億美元打造AI基礎建設，更積極進軍媒體業，為兒子大衛（David）收購華納兄弟1080億美元惡意收購案提供資金擔保，此外更主導價值5000億美元的星際之門（Stargate）AI基礎建設計畫，並計劃入股TikTok美國業務。

▲▼全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲ 馬斯克即將躍升兆元富豪。（圖／路透）

馬斯克的財富版圖同樣令人矚目，年增1903億美元後總資產突破6227億美元大關。儘管他在華府推動政府效率部（DOGE）改革期間因政治爭議財富縮水，但與川普鬧翻離開白宮後，隨著SpaceX估值躍升為全球最有價值私人企業，馬斯克身家也迅速反彈。特斯拉股東大會通過全新薪酬方案，更為他成為全球首位兆元富豪鋪路。

全球市場表現同樣亮眼，美國標普500指數全年上漲17%，英國富時100指數22%的漲幅更勝一籌，香港恆生指數更是飆漲29%。貴金屬市場創下數十年來最佳表現，銅價和稀土金屬也因地緣政治重要性而成為投資焦點。

澳洲首富、礦業女王萊因哈特（Gina Rinehart）透過旗下漢考克探勘公司（Hancock Prospecting），建構中國以外最龐大的稀土資源版圖，收益年增126億美元，總資產達377億美元。她同時也是川普媒體集團投資人，去年大幅增加持股。

然而，並非所有富豪都在這波熱潮中獲益。前菲律賓首富維拉爾（Manuel Villar）旗下房地產開發商Golden MV Holdings停牌6個月後復牌，股價隨即暴跌逾80%，短短幾天內蒸發180億美元財富，年損126億美元。中國團購網站美團創辦人王興（Wang Xing）也因中國消費需求疲軟及激烈競爭，身家縮水35億美元，一年減幅逾30%。

加密貨幣市場波動加劇贏家與輸家兩極分化，微策略（Strategy Inc）執行長塞勒（Michael Saylor）年初因比特幣飆漲風光無限，但10月後幣價暴跌令他損失26億美元；溫克勒佛斯兄弟（Winklevoss）和幣安前執行長趙長鵬（Changpeng Zhao）等加密貨幣大亨也受到重挫。

