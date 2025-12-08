參考美軍標準建置「前進外科小組」　國軍打造七處救護新防線

軍聞社／記者吳東昇報導

國防部軍醫局為因應未來戰場前線或重大災害發生時，對重傷患急救能量的迫切需求，參考美軍標準建置「前進外科小組（Forward Resuscitative and Surgical Detachment, FRSD）」。作戰區指揮官可依實際狀況派遣，並結合二級衛勤（傷患後送管制站或醫療站）開設，有效爭取重傷官兵與民眾的黃金救護時間，大幅提升國軍在應變突發狀況時的醫療支援能力。

FRSD建置是軍醫體系重要的里程碑，核心目標是解決遠端或交通受阻區域，重傷患無法即時後送所衍生的救護困境。

FRSD將部署於三軍總醫院、國軍高雄、臺中、桃園、花蓮總醫院等七處軍事醫療機構，各分院組別可視任務需求，每組編制10人（可視任務調整人數）。該小組將在前推部署至二級衛勤站點，對傷患施行緊急手術，暫時穩定生命徵象，為後續運送至後方醫療機構爭取寶貴的時效。

FRSD採精實、專業的模組化編組，共同執行損傷控制復甦與手術。其包含了四個高度專業化的功能小組，緊密協同作業，第一是由急診醫師與護理師組成的檢傷分類組，負責快速控制出血、低血壓復甦、快速輸血、低體溫預防處置與術後照護等5項復甦作業；第二則是由外科、骨科及麻醉專家組成的手術組，專責執行開顱減壓、剖腹探查、開胸止血、骨折外固定置放、血管分流手術、截肢、筋膜切開術、心包膜填塞減壓等8項手術作業；第三是由重症護理師組成的術後恢復組，負責進行術後重症照護與生命支持；而最後行政組則負責後勤補給、通信協調與指揮，確保小組在前線的持續運作能力。

為確保FRSD成員具備「在有限資源下」執行任務的能力，軍醫局為各功能組制定高標準專精訓練，接軌國際戰創傷救護技術。所有成員除了必須具備核生化防護（CBRNE）等基礎戰場生存技能外，檢傷組人員須掌握如REBOA（主動脈球囊阻斷術）等高階復甦技術；手術組人員則必須通過ASSET（高級外傷探查手術技術）等高難度訓練，以強化其在極端環境下的手術技能。透過這些扎實的訓練，FRSD將成為國軍應對重大創傷事件，確保官兵與民眾生命安全的關鍵力量。