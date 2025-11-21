　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

為殲-35遠程干擾支援　殲-15DT彈滑兼容首秀福建艦甲板

▲▼大陸官方首次公開殲-15DT在福建艦航母完成彈射起飛和著艦訓練。（圖／翻攝自人民海軍）

▲殲-15DT首度曝光在福建艦上完成彈射起飛。（圖／翻攝自人民海軍）

軍武中心／綜合報導

大陸首艘電磁彈射型航母福建艦日前進行海上實兵訓練，首次曝光殲-15DT完成彈射起飛和著艦訓練畫面。殲-15DT是彈滑兼容型的艦載電子戰飛機，它的問世將為隊友殲-35深入戰區時，提供遠程干擾支援或掛載武器進行反輻射打擊作戰。

綜合中國多家官媒報導，才剛宣布服役的福建艦在055型導彈驅逐艦延安艦、054A型護衛艦通遼艦等保障護衛艦艇的支持下，前往某海域進行首次海上實兵訓練。期間，福建艦進行殲-35、殲-15T、空警-600等多型艦載機的彈射起飛和著陸訓練，同時新型的殲-15DT電子戰機也出現在起降訓練任務中。

▲▼殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機列陣福建艦飛行甲板。（圖／翻攝自新華社）

▲殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機列陣福建艦飛行甲板。（圖／翻攝自新華社）

公開資料顯示，殲-15DT是由殲-15基礎型號改進而來，最大起飛重量約33噸，掛載能力達9噸，最大內油航程超過3400公里。和殲-15D電子戰機不同，該機最明顯的特徵就是安裝用於在航母上降落的尾鉤和用於彈射起飛的增強型起落架，可適配電磁彈射航母作戰需求。

承擔編隊支援干擾與反輻射打擊任務，殲-15DT翼尖標配大型電子戰吊艙，拆除機炮並加裝共形天線，機身周圍也安裝共形天線和刀鋒天線，同時前起落架艙門改為「雙開門」設計，換裝新型有源相控陣雷達。

大陸軍事專家張軍社指出，殲-15DT在航母上順利完成彈射起飛與回收操作，這一能力意義重大，一方面它可為殲-35、殲-15T等戰鬥機保駕護航，提供電子支援。而在複雜電磁環境下，通過實施有效的電子干擾、壓制等手段，削弱敵方防空和電子設備的作戰效能，為己方戰鬥機創造有利的作戰條件。

此外，殲-15DT的服役也為福建艦提供全新的作戰任務能力，在殲-35等穿透式打擊力量深入戰區時，能為其提供遠程干擾支援或掛載武器進行反輻射打擊作戰。美國軍事網站「戰區」（The War Zone）專欄預測，未來勢必還有更多新型戰機登上福建艦，包含雙座打擊型殲-15、彈射型教練機JL-10，以及攻擊-11無人攻擊機。

▼殲-15DT艦載電戰機。（圖／翻攝自央視）

▲殲-15DT艦載電戰機。（圖／翻攝央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

為殲-35遠程干擾支援　殲-15DT彈滑兼容首秀福建艦甲板

追趕無人機訓練量能　國軍攜弘光科大推動科技教育

海上拖帶能手　新型救難艦「大武軍艦」首度亮相

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

大哥的女兒就是狂！新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」　影片曝光

黃仁勳3重點駁「AI泡沫化」！　稱「AI已不可逆」

為殲-35遠程干擾支援　殲-15DT彈滑兼容首秀福建艦甲板

追趕無人機訓練量能　國軍攜弘光科大推動科技教育

海上拖帶能手　新型救難艦「大武軍艦」首度亮相

橘子集團30週年「用酒拉開序幕」　J.Sheon、解婕翎現身助陣

正妹峇里島「離奇半裸死亡」旅館20人集體中毒！疑殺蟲劑2種中毒

為殲-35遠程干擾支援　殲-15DT彈滑兼容首秀福建艦甲板

賴清德大啖日水產　日議員也曬照「吃台灣滷肉飯」：德不孤必有鄰

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

相關新聞

陸航母福建艦成軍 《央視》解析「帶刀護衛」戰鬥群

陸航母福建艦成軍 《央視》解析「帶刀護衛」戰鬥群

大陸第三艘航母「福建艦」成軍，象徵具備電磁彈射起降的新戰力，未來被視為解放軍投入遠海任務的主要支撐。至於福建艦的「帶刀護衛」們，《央視》也特別逐一評析，在首次海上實兵演訓的過程中，讓外界一窺功能性和戰備任務的端倪。

福建艦入列　首次實兵訓練全程曝光

福建艦入列　首次實兵訓練全程曝光

共軍攻台3時間點曝　美國會：2027只是準備

共軍攻台3時間點曝　美國會：2027只是準備

美再推對台軍售　2031年交付NASAMS系統

美再推對台軍售　2031年交付NASAMS系統

馬克宏拍板軍援　烏克蘭將獲百架飆風戰機

馬克宏拍板軍援　烏克蘭將獲百架飆風戰機

關鍵字：

殲-15DT福建艦電磁彈射航母電戰機大陸軍武軍武

讀者迴響

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面