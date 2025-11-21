為殲-35遠程干擾支援　殲-15DT彈滑兼容首秀福建艦甲板

▲殲-15DT首度曝光在福建艦上完成彈射起飛。（圖／翻攝自人民海軍）

軍武中心／綜合報導

大陸首艘電磁彈射型航母福建艦日前進行海上實兵訓練，首次曝光殲-15DT完成彈射起飛和著艦訓練畫面。殲-15DT是彈滑兼容型的艦載電子戰飛機，它的問世將為隊友殲-35深入戰區時，提供遠程干擾支援或掛載武器進行反輻射打擊作戰。

綜合中國多家官媒報導，才剛宣布服役的福建艦在055型導彈驅逐艦延安艦、054A型護衛艦通遼艦等保障護衛艦艇的支持下，前往某海域進行首次海上實兵訓練。期間，福建艦進行殲-35、殲-15T、空警-600等多型艦載機的彈射起飛和著陸訓練，同時新型的殲-15DT電子戰機也出現在起降訓練任務中。

▲殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機列陣福建艦飛行甲板。（圖／翻攝自新華社）

公開資料顯示，殲-15DT是由殲-15基礎型號改進而來，最大起飛重量約33噸，掛載能力達9噸，最大內油航程超過3400公里。和殲-15D電子戰機不同，該機最明顯的特徵就是安裝用於在航母上降落的尾鉤和用於彈射起飛的增強型起落架，可適配電磁彈射航母作戰需求。

承擔編隊支援干擾與反輻射打擊任務，殲-15DT翼尖標配大型電子戰吊艙，拆除機炮並加裝共形天線，機身周圍也安裝共形天線和刀鋒天線，同時前起落架艙門改為「雙開門」設計，換裝新型有源相控陣雷達。

大陸軍事專家張軍社指出，殲-15DT在航母上順利完成彈射起飛與回收操作，這一能力意義重大，一方面它可為殲-35、殲-15T等戰鬥機保駕護航，提供電子支援。而在複雜電磁環境下，通過實施有效的電子干擾、壓制等手段，削弱敵方防空和電子設備的作戰效能，為己方戰鬥機創造有利的作戰條件。

此外，殲-15DT的服役也為福建艦提供全新的作戰任務能力，在殲-35等穿透式打擊力量深入戰區時，能為其提供遠程干擾支援或掛載武器進行反輻射打擊作戰。美國軍事網站「戰區」（The War Zone）專欄預測，未來勢必還有更多新型戰機登上福建艦，包含雙座打擊型殲-15、彈射型教練機JL-10，以及攻擊-11無人攻擊機。

▼殲-15DT艦載電戰機。（圖／翻攝自央視）