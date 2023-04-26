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台海一旦開戰「台灣哪最危險」　前空軍軍官點名2城市：戰火最激烈

▲▼國軍107年春節加強戰備,花蓮港反突擊作戰縮短距離演練,步戰協同作戰。（圖／記者季相儒攝）

▲台海一旦開戰「哪裡最危險」，前空軍軍官點名2城市。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣與大陸近年關係相當緊張，中共解放軍軍演也越來越頻繁，兩岸是否會發生戰爭，也成為國際關注的熱門議題。前空軍司令部少校參謀官、軍事評論家邱世卿認為，如果台海真的爆發戰爭，台北與新竹將是台灣最危險的地方，民眾在戰爭時期最好遠離上述2座城市。

根據香港《中評社》報導，邱世卿24日舉辦一場簽書會，被詢問一旦兩岸開戰，躲到哪裡會比較安全、哪些地區比較危險，他當場點名台北與新竹。他分析，戰爭時敵軍會用飛彈、飛機轟炸，最好的安全保證還是先離開城市，千萬不要待在城市裡面，即使到城市的郊區都好。

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（圖／八軍團提供，下同）

▲邱世卿認為，若解放軍登陸台灣，兩軍會在新竹發生激戰。（示意圖／八軍團提供）

邱世卿表示，開戰後台北地區的情況一定很嚴重，且台北平日每天都會從縣外輸入大量食物，一旦運輸系統因為戰爭中斷，光靠本地自產的糧食，根本沒有辦法養活這麼多人，也沒辦法期望政府救濟，因為只要戰爭一開打，政府機能馬上癱瘓一半，屆時民眾會面臨缺糧或斷糧問題。

邱世卿還說，兩軍必然爭奪的城市也會相當危險，像是新竹，假設共軍登入台灣，必然向台北推進，且一定會在新竹受阻，因為新竹一帶屬於丘陵地，若繞開山區只有湖口一帶可通行，國軍當然也了解這種情況，一旦會在當地部署重兵，所以該地一定是戰火激烈之處。

他最後說，戰爭一旦發生，民眾不可能完全依賴政府，首先要想的是如何救自己，建議就是離開城市到郊區避難。他也以台北舉例，台北由於是盆地地形，周邊郊區很多，例如石碇及深坑等，而且這些地方都在山谷，有地形屏障及水源，是民眾避免戰爭傷害相當良好的選擇。

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