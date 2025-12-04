　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

外媒報導中國百艘艦艇集結　張競：解讀者「新手上路」硬扣政治意涵

▲▼ 聯合利劍2024B中國海警 。（圖／翻攝央視）

▲大陸海軍艦艇操演。（資料圖／翻攝陸網）

軍武中心／台北報導

路透社4日獨家報導，稱中國大陸解放軍海軍近百艘艦艇現蹤，引發外界聯想。然而，中華戰略學會資深研究員張競指出，這其實只是解放軍每年固定實施的「歲末冬操」，由於「解讀者」是「新手上路」，把焦點放在港外動態，變成「外媒硬扣政治意涵，完全畫錯重點。」

路透指出，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，活動升溫正值中國和日本陷入外交危機之際。這項海上軍力展示規模之大創歷來之最。中國艦艇已經在從黃海南端、經過東海、再往爭議的南海以及太平洋海域，進行大規模集結。

張競解釋，其實這是標準「歲末冬操」演練項目，有如以往「聯合利劍」-2024B時，共軍航空部隊順勢實施全掛儎、全彈量、全油量測試是相同原則與理念；這個是艦艇戰備與港內後勤支援的全功能壓力測試，每年都會定期實施累似演練。

張競分析，各艦隊會在特定時段集中出港，分別執行不同等級的基本演練，但「真正的重頭戲是在返港後」。艦艇返港後，將全面測試港內的勤務支援能力，包括加油、補水、上彈與補給等環節，目的在於評估各軍港油料庫、加水站、彈藥庫與補給單位的效率。

張競表示，真正「考核重點」的受測單位，是負責協助艦艇裝卸精準導引武器的港勤支援編組，內容涵蓋碼頭吊車與運彈卡車搭配作業、在導彈核潛艦旁協助吊掛戰略飛彈的駁船流程、危險品碼頭的人工搬運，甚至包括使用岸邊軌道起重機為航空母艦補掛各式精準導引武器。

張競指出，演訓對流體與固體補給作業皆有獨立評鑑，無論靠泊補給、錨泊補給或水鼓繫留整補，都各自有明確考核標準。此外，多艘艦艇同步出港與返港，本身就是對軍港泊位調度與補給排序效率的壓力測試，目的在檢視港內人力、車輛與設備能否維持秩序，並在短時間內完成大量作業需求。

他強調，這是一套多年來固定實施、節奏明確的後勤演練模式，但許多研究中國大陸軍事動態的觀察者，許多中國大陸軍事活動研究者，每年看到此種「歲末冬操」，大量艦艇現身出海，可是從這麼多艦艇蜂擁而出，但是從海上操演課目、活動海域與航行期程，看不懂此種軍事動態真正演練目的為何？其實就是因為「解讀者」是「新手上路」，少見多怪所致。

張競強調，解放軍艦艇大舉出港的動態往往吸引國際媒體注意，但真正的「驗收場景」都發生在港內。他以「聯合利劍—2024B」為例指出，當時媒體把焦點放在共軍軍機起降與航線，但航空部隊真正的壓軸測試，是在機場停機坪的掛彈與加油點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

外媒報導中國百艘艦艇集結　張競：解讀者「新手上路」硬扣政治意涵

路透獨家：解放軍海軍海警東亞集結　一度上百艘「歷來之最」

馭空戟-1000打美航母？　陸民企稱超音速導彈「一枚70萬」

黑夜陣地整備　M60A3戰車太麻里溪口火力開砲

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

《鐵甲鋼拳》主導未來戰爭？　深圳眾擎T800人形機器人開賣了

攻破台灣濱海防禦？　陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

女子高樓爬牆直擊

台積電羅唯仁傳帶槍投奔英特爾　競業條款失靈陷國安危機？　揭「人才戰白熱化」殘酷真相

外媒報導中國百艘艦艇集結　張競：解讀者「新手上路」硬扣政治意涵

路透獨家：解放軍海軍海警東亞集結　一度上百艘「歷來之最」

馭空戟-1000打美航母？　陸民企稱超音速導彈「一枚70萬」

黑夜陣地整備　M60A3戰車太麻里溪口火力開砲

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

《鐵甲鋼拳》主導未來戰爭？　深圳眾擎T800人形機器人開賣了

攻破台灣濱海防禦？　陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲　玩家囤1748張遭網酸：牟取暴利

Audi「新世代TDI柴油V6引擎」亮相！A6房車＆Q5休旅率先搭載

全台第一家！　日月光中壢廠獲永續經營級防火標章殊榮

網路詐騙「最多通報平台」臉書30天破5萬件　Threads排行第二

馬防部中士為6萬淪共諜！竟因「抖內女直播主欠債」　遭求刑12年

粉絲神還原「寶可夢圖鑑」！卡牌、玩偶秒辨識哪隻寶可夢網驚呆

鹹粥嬤愛孫回來了？10詐欺犯刑滿歸台　小三通驚現「無證遣返客」

【震動模式ON】歐告闖禍被罵狂發抖＋開飛機耳討拍

軍武熱門新聞

中國集結百艘艦艇　解讀者「新手上路」？

路透獨家：解放軍海軍海警東亞集結

鐵甲鋼拳　深圳眾擎T800人形機器人開賣了

陸民企製高超音速導彈只要70萬

M60A3戰車太麻里溪口火力開砲

軍情局6官員荷蘭交流遭跟拍

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料

中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

陸軍盃手榴彈「野戰投擲」帶殺氣

到東台灣之眼勞軍　沈一鳴途中罹難

日俄聯合演習　打擊海上恐怖活動

速奪台灣！解放軍中將：美國不敢交手

撒旦之母遭濫用　專家：威力不輸C4軍用炸彈

更多熱門

相關新聞

失衡戰略？　中國威脅論、武統限時論支撐軍費增長論之悖論及侷限

失衡戰略？　中國威脅論、武統限時論支撐軍費增長論之悖論及侷限

日前總統賴清德投書《華盛頓郵報》，提出臺灣將於近期規劃史無前例的400億美元（約新臺幣1.25兆元）國防特別預算案，也承諾臺灣明年的國防預算將提高至GDP的3.3%，並會在2030年達到目標的5%。同時，也宣稱中國將於2027年完成武統臺灣目標；另批判中國企圖以武逼統、以武逼降、併吞臺灣，將研擬「守護民主台灣國家安全行動」方案因應。從塑造中國威脅論、武統時間論，鋪陳軍費提升之必要性及合法性基礎。

路透獨家：解放軍海軍海警東亞集結

路透獨家：解放軍海軍海警東亞集結

陸民企製高超音速導彈只要70萬

陸民企製高超音速導彈只要70萬

M60A3戰車太麻里溪口火力開砲

M60A3戰車太麻里溪口火力開砲

濱崎步無人演唱會和提著煤氣燈的土八路　當代最殘酷的文明對照試驗

濱崎步無人演唱會和提著煤氣燈的土八路　當代最殘酷的文明對照試驗

關鍵字：

雲論台灣軍武張競軍武

讀者迴響

熱門新聞

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

女墜落大樓摔進4樓陽台！住戶驚見陳屍嚇傻

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

最難搞大男人星座 Top 3

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面