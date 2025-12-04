外媒報導中國百艘艦艇集結　張競：解讀者「新手上路」硬扣政治意涵

▲大陸海軍艦艇操演。（資料圖／翻攝陸網）

軍武中心／台北報導

路透社4日獨家報導，稱中國大陸解放軍海軍近百艘艦艇現蹤，引發外界聯想。然而，中華戰略學會資深研究員張競指出，這其實只是解放軍每年固定實施的「歲末冬操」，由於「解讀者」是「新手上路」，把焦點放在港外動態，變成「外媒硬扣政治意涵，完全畫錯重點。」

路透指出，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，活動升溫正值中國和日本陷入外交危機之際。這項海上軍力展示規模之大創歷來之最。中國艦艇已經在從黃海南端、經過東海、再往爭議的南海以及太平洋海域，進行大規模集結。

張競解釋，其實這是標準「歲末冬操」演練項目，有如以往「聯合利劍」-2024B時，共軍航空部隊順勢實施全掛儎、全彈量、全油量測試是相同原則與理念；這個是艦艇戰備與港內後勤支援的全功能壓力測試，每年都會定期實施累似演練。

張競分析，各艦隊會在特定時段集中出港，分別執行不同等級的基本演練，但「真正的重頭戲是在返港後」。艦艇返港後，將全面測試港內的勤務支援能力，包括加油、補水、上彈與補給等環節，目的在於評估各軍港油料庫、加水站、彈藥庫與補給單位的效率。

張競表示，真正「考核重點」的受測單位，是負責協助艦艇裝卸精準導引武器的港勤支援編組，內容涵蓋碼頭吊車與運彈卡車搭配作業、在導彈核潛艦旁協助吊掛戰略飛彈的駁船流程、危險品碼頭的人工搬運，甚至包括使用岸邊軌道起重機為航空母艦補掛各式精準導引武器。

張競指出，演訓對流體與固體補給作業皆有獨立評鑑，無論靠泊補給、錨泊補給或水鼓繫留整補，都各自有明確考核標準。此外，多艘艦艇同步出港與返港，本身就是對軍港泊位調度與補給排序效率的壓力測試，目的在檢視港內人力、車輛與設備能否維持秩序，並在短時間內完成大量作業需求。

他強調，這是一套多年來固定實施、節奏明確的後勤演練模式，但許多研究中國大陸軍事動態的觀察者，許多中國大陸軍事活動研究者，每年看到此種「歲末冬操」，大量艦艇現身出海，可是從這麼多艦艇蜂擁而出，但是從海上操演課目、活動海域與航行期程，看不懂此種軍事動態真正演練目的為何？其實就是因為「解讀者」是「新手上路」，少見多怪所致。

張競強調，解放軍艦艇大舉出港的動態往往吸引國際媒體注意，但真正的「驗收場景」都發生在港內。他以「聯合利劍—2024B」為例指出，當時媒體把焦點放在共軍軍機起降與航線，但航空部隊真正的壓軸測試，是在機場停機坪的掛彈與加油點。