　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

《鐵甲鋼拳》主導未來戰爭？　深圳眾擎T800人形機器人開賣了

▲▼深圳眾擎發布最新人形機器人T800，標誌著人形機器人在工業、服務乃至軍事領域的應用正進一步擴展。（圖／翻攝自眾擎機器人官網）

▲▼眾擎T800人形機器人展現出強大的攻擊力。（圖／翻攝自眾擎機器人官網）

軍武中心／台北報導

隨著科技發展加速，未來戰爭中機器人參與作戰已非遙不可及。深圳眾擎機器人科技有限公司近日發布最新人形機器人T800，標誌著人形機器人在工業、服務乃至軍事領域的應用正進一步擴展，未來如電影《鐵甲鋼拳》裡的機器人拳擊賽，現實中有望實現。

眾擎T800人形機器人本週二正式面世，起售價18萬元人民幣，提供基礎版、開源生態版、Pro銳化版及Max旗艦版等四種型號，全面啟動商用銷售。T800身高1.73米、重約75公斤，採用航空級鎂鋁合金一體壓鑄機身，具備高耐衝擊性。足部仿生減震防滑設計，機身比例貼合人體工學，主打工業協作和服務場景。

▲▼深圳眾擎發布最新人形機器人T800，標誌著人形機器人在工業、服務乃至軍事領域的應用正進一步擴展。（圖／翻攝自眾擎機器人官網）

技術層面，T800搭載自研高爆發關節模組，峰值扭矩達450N•m，瞬時功率1.4萬瓦，支持高自由度動作。感知系統包含360°全向激光雷達、AI路徑規劃、仿生靈巧手及觸覺傳感，兼顧重物抓取與精細操作需求。續航方面，固態電池可持續運作4至5小時，並配合主動散熱系統以保持穩定性能。據眾擎表示，T800已完成多場景技術驗證，具備量產與產業化落地的條件，即將投入一線應用。

根據眾擎機器人科技有限公司官網介紹，趙同陽於2023年創立眾擎，專注智能機器人研發、工業機器人製造與人工智能應用軟體開發。公司於2024年7月發布首款雙足人形機器人SA01，採用端到端神經網絡步態控制，實現類人行走。同年10月推出SE01全尺寸工業機器人，擁有32個自由度與每秒2米行走速度。2025年1月，眾擎人形機器人因擬人步態行走技術在網路爆紅。2月，PM01機型完成全球首例人形機器人前空翻特技，12月2日正式發布T800。

業界普遍認為，眾擎機器人在平衡算法、關節控制、機器視覺等技術上已達國際領先水準。其人形機器人動作表現精準，甚至有專家預測，未來如電影《鐵甲鋼拳》裡的機器人拳擊賽，現實中有望實現。眾擎T800的多場景技術驗證也進一步證明了其商業與技術成熟度。

值得注意的是，機器人技術的突破往往率先在軍事領域落地。中國人民解放軍已大規模列裝機器狗和無人車，業界普遍預期軍用人形機器人即將問世。隨著人形機器人技術日益成熟，未來在軍事、工業、服務等多元領域的深度融合已成行業共識，相關應用前景受到高度關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

《鐵甲鋼拳》主導未來戰爭？　深圳眾擎T800人形機器人開賣了

攻破台灣濱海防禦？　陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

十軍團指揮官任職布達　參謀總長梅家樹勉落實防衛作戰計畫

軍情局6官員荷蘭交流遭跟拍　張競：專業瓦解比外部滲透更可怕

手榴彈「野戰投擲」比狠勁　陸軍盃體能戰技競賽士氣高

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

《鐵甲鋼拳》主導未來戰爭？　深圳眾擎T800人形機器人開賣了

攻破台灣濱海防禦？　陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

十軍團指揮官任職布達　參謀總長梅家樹勉落實防衛作戰計畫

軍情局6官員荷蘭交流遭跟拍　張競：專業瓦解比外部滲透更可怕

手榴彈「野戰投擲」比狠勁　陸軍盃體能戰技競賽士氣高

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

年輕人愛上「1手機配件」10年前超夯！一票笑：流行果然會循環

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

青年買房壓力大？預算2千萬內成主流　政策成關鍵助力之一

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

【最後的旅程】退休校長登玉山失聯4天 搜救隊吊掛遺體下山

軍武熱門新聞

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料

陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

軍情局6官員荷蘭交流遭跟拍

梅總長主持十軍團指揮官任職布達

鐵甲鋼拳　深圳眾擎T800人形機器人開賣了

蔣正國接掌海軍司令

陸軍盃手榴彈「野戰投擲」帶殺氣

賴清德：以實力達到真和平

國防大學校長任職布達　顧部長：與時俱進培育建軍備戰優質人才

海鯤號沒裝船錨就「政治性海測」？

央視「奉旨官宣」雙垂尾教練-10

全球最大無人傾旋翼機可載10乘客

烏坵駐軍的故事（六）指揮官自戕

陸戰99旅三軍聯合火力實彈壓制

更多熱門

關鍵字：

鐵甲鋼拳深圳眾擎機器人眾擎機器人趙同陽

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面