《鐵甲鋼拳》主導未來戰爭？　深圳眾擎T800人形機器人開賣了

▲▼眾擎T800人形機器人展現出強大的攻擊力。（圖／翻攝自眾擎機器人官網）

軍武中心／台北報導

隨著科技發展加速，未來戰爭中機器人參與作戰已非遙不可及。深圳眾擎機器人科技有限公司近日發布最新人形機器人T800，標誌著人形機器人在工業、服務乃至軍事領域的應用正進一步擴展，未來如電影《鐵甲鋼拳》裡的機器人拳擊賽，現實中有望實現。

眾擎T800人形機器人本週二正式面世，起售價18萬元人民幣，提供基礎版、開源生態版、Pro銳化版及Max旗艦版等四種型號，全面啟動商用銷售。T800身高1.73米、重約75公斤，採用航空級鎂鋁合金一體壓鑄機身，具備高耐衝擊性。足部仿生減震防滑設計，機身比例貼合人體工學，主打工業協作和服務場景。

技術層面，T800搭載自研高爆發關節模組，峰值扭矩達450N•m，瞬時功率1.4萬瓦，支持高自由度動作。感知系統包含360°全向激光雷達、AI路徑規劃、仿生靈巧手及觸覺傳感，兼顧重物抓取與精細操作需求。續航方面，固態電池可持續運作4至5小時，並配合主動散熱系統以保持穩定性能。據眾擎表示，T800已完成多場景技術驗證，具備量產與產業化落地的條件，即將投入一線應用。

根據眾擎機器人科技有限公司官網介紹，趙同陽於2023年創立眾擎，專注智能機器人研發、工業機器人製造與人工智能應用軟體開發。公司於2024年7月發布首款雙足人形機器人SA01，採用端到端神經網絡步態控制，實現類人行走。同年10月推出SE01全尺寸工業機器人，擁有32個自由度與每秒2米行走速度。2025年1月，眾擎人形機器人因擬人步態行走技術在網路爆紅。2月，PM01機型完成全球首例人形機器人前空翻特技，12月2日正式發布T800。

業界普遍認為，眾擎機器人在平衡算法、關節控制、機器視覺等技術上已達國際領先水準。其人形機器人動作表現精準，甚至有專家預測，未來如電影《鐵甲鋼拳》裡的機器人拳擊賽，現實中有望實現。眾擎T800的多場景技術驗證也進一步證明了其商業與技術成熟度。

值得注意的是，機器人技術的突破往往率先在軍事領域落地。中國人民解放軍已大規模列裝機器狗和無人車，業界普遍預期軍用人形機器人即將問世。隨著人形機器人技術日益成熟，未來在軍事、工業、服務等多元領域的深度融合已成行業共識，相關應用前景受到高度關注。