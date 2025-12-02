海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

▲「海鯤軍艦」完成浮航測試回到港邊。（圖／台船提供）

軍武中心／綜合報導

國造潛艦「海鯤號」（Narwhal, SS-711）於 10 月底密集完成第 4 次與第 5 次海上測試，不料隨即傳出「未裝設船錨」就強行出港。現任中華戰略學會資深研究員張競表示，官方回應是在玩弄話術，因為台船將尚未驗收的「商品」硬說是「軍艦」來規避法規，但更令人擔心的是，機敏消息外洩都來自造艦團隊內部，似乎「人心不安、情緒浮動」。

海鯤艦10月27日先是進行第4次浮航測試，隔天28日一早又從高雄港第2港口出海完成第5次浮航測試，連續兩日出海引發關注。然而，媒體隨即爆料指出，海鯤艦因錨機故障，在艦艏「無錨」且水密門整合尚未完成的狀態下出海，質疑是為了趕進度的「政治性海測」。

面對立法院與輿論對「航行安全」的強烈質疑，台船與海軍強調軍艦不適用《船舶法》，並稱已有嚴謹風險評估。對此，張競搖頭表示，這完全顯露了官方與民間的認知鴻溝，「立法委員與社會大眾關切的核心重點是『航行安全』，但台船與國防部顯然更重視是否『影響海上測試』；雙方關注點南轅北轍，所以質詢問答往來就變成『雞同鴨講』，完全沒有交集。」

另外，台船在聲明中強調，測試經過專案團隊、國外技協及海軍的三方評估，安全無虞。但這在張競眼中，正是公信力不足的根源，因為「海鯤艦是否符合安全出港海試所需的適航條件，其實不應該僅由專案團隊、國外技協及最終使用者所決定。」

張競語氣嚴肅地分析，「因為這三者在本質上，都是背負著要讓海鯤艦儘快出廠交艦壓力的『利害關係人』（stakeholder）。當裁判也是球員時，其公信力必然會受到質疑。」

他建議，海鯤艦能否符合最基本的適航標準，應由負責船舶航行安全的檢驗法人機構，扮演公正第三方實施檢驗。「確認是否符合標準後，再由權責機關港務局核准其進出港，這樣才能獲得社會信任，杜絕無端置疑。」張競補充道。

針對外界質疑為何沒有船錨？台船解釋是「錨機刻由原廠調校中，日後將回裝」，並強調這只是備援選項之一。對於這個說法，張競說，德諺有云：「半真半假是最有效的謊言」（Die halbe Wahrheit ist die beste Lüge），台船的新聞稿就是在迴避焦點、玩弄話術「確實，這是一種對真相存心只說一半的操作。完全不解釋為何要將錨機送返原廠調校？到底當初發生過什麼問題？」

張競質疑，「不將話說清楚，最後更讓人覺得此地無銀三百兩，台船這種存心顧左右而言他的態度，更是啟人疑竇。」他認為，若真有完整的安全規範及風險應處措施，台船就應該完整公佈，接受專業社群檢視，這才是正本清源之道。

整起事件中，台船引用《船舶法》第 4 條第 1 項，主張「軍事建制之艦艇」不適用該法，試圖為海鯤號解套。這點讓艦長出身的張競感到不可思議，他認為海鯤軍艦尚未交艦成軍，海軍尚未辦理接收程序，根本都還未納入軍事建制體系，目前的財產產權，明顯仍屬於台灣國際造船公司，本質仍屬於尚未交付的『商品』，豈可魚目混珠亂打烏賊戰，隨便將海鯤艦定位成『軍事建制之艦艇』？」

他強調，在法律地位尚未轉換前，拿軍艦的豁免權來掩飾測試過程的瑕疵，在法理上是站不住腳的。最後，張競將目光轉向了消息來源。海鯤艦的測試細節之所以會曝光，源於內部人士向媒體爆料，這在張競看來，比「沒有船錨」更令人擔憂，因為這代表造艦團隊內部出了問題。

「海鯤艦未配備錨具仍出海試航，被人向媒體爆料，證明造船團隊人心不安、情緒浮動。」張競語重心長地表示，「這顯示試航作業未能取得內部共識，導致敏感消息不斷外洩曝光。」他最後呼籲，「台船公司要注意保密控管，更要注意對內溝通說明，免得再起爭議紛擾不斷。」

關於海鯤艦機機敏資料，最近除沒有船錨就出海海試之外，先前也傳出買不到可供潛艦使用的MTU系列主機，最後才選擇北歐某廠製造的商用柴油機，採用6台並聯，但最近已獲得採購德國MTU授權英國勞斯萊斯公司生產的4000 Series U83柴油機，有望改善「心」臟病的問題。