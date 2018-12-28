南韓天主教領袖：教宗訪問北韓可實現　促成「棄核力量」

▲天主教教宗方濟各主持平安夜彌撒。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導



南韓天主教光州大教區大主教金喜中28日表示，只要北韓正式發出邀請函，教宗方濟各訪問北韓是可能實現的，只要南北韓在與美國溝通時發出訪問邀請，隨時都可促成訪問。金喜中還說，對金正恩來說，教宗來訪是好機會，可望成為促成「棄核的一股力量」。

根據南韓聯合新聞通訊社報導，金喜中28日上午在記者會上指出，他看到美國媒體報導「教宗明年日程不包含訪問北韓」後，認為這種事很難說，只要教宗同意隨時都可以去，不會受到明年日程計畫的約束。

報導更指出，金喜中還說，對金正恩來說，教宗來訪是個好機會，可望成為促成「棄核的一股力量」，如果在教宗來訪時承諾棄核，國際社會可相信金正恩的棄核決心。金喜中相信教宗可以發揮仲裁作用，教廷的外交含蓄且低調，訪問北韓可能在幕後推動中。

金喜中還在記者會上強調，南北韓雙方血脈再相連，溫情血液在南北韓之間流動，讓和平在朝鮮半島扎根，有助於東北亞與世界的和平。

教宗方濟各24日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂主持平安夜彌撒，他還在大教堂的陽台向信徒發表聖誕文告，除了抨擊消費主義與物質主義讓人變得貪得無厭，＿呼籲己開發國家的人民改變自己的生活方式，活在一個簡樸與減低物質慾望的社會。