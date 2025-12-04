攻破台灣濱海防禦？　陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

▲PHL-03長程火箭砲。（圖／翻攝自央視）

《央視》近日公開PHL-03長程火箭砲在沿海地區，成功命中150公里外的海上漂浮目標影片，顯示這款過去被視為只對陸上目標攻擊的武器，已被納入反艦作戰的體系中。值得注意的是，為防範共軍犯台，我國國軍近年提倡濱海作戰以飛彈快艇為主要船艦編制，此時大陸透過官媒釋出PHL-03打擊海上移動目標演練畫面，明顯針對性濃厚。

據影片畫面顯示，卡車搭載的PHL-03火箭砲在沿海地區發射300公釐火箭彈，成功命中海上漂浮目標，而這些目標直徑約10公尺，並被放置於150公里的外海，用來模擬移動中的敵方運輸艦和無人船隻。《央視》進一步指出，為了定位及追蹤海上目標，解放軍透過無人機、衛星等偵察平台改善即時情報和資料鏈系統，可讓PHL-03火箭砲的打擊精度達幾公尺之內。

大陸軍事自媒體「邊解感」直言，此舉並非常規演訓的延續，而是一次明確的戰術宣示，表明解放軍正通過實際打擊驗證，對台「濱海防禦」部署施加新一輪的精準威懾。文章進一步表示，PHL-03的遠火覆蓋約150公里海域、打擊精度提升，意味著台軍在台西沿海部署的快艇、布雷艇、雷達點位，以及指揮鏈節點，都在第一輪火力打擊的有效威脅範圍內。

▲我國海軍光華六號飛彈快艇。（圖／記者李毓康攝）

事實上面對日益升高的海上威脅，近年我國國軍提出的濱海防禦戰略，以多層阻絕與快速反制為核心，確保敵軍無法接近本島。在此戰略中，光華六號飛彈快艇與沱江級巡邏艦成為重要機動力量，利用小型快艇具備靈活、難以被鎖定等優勢，搭配岸置飛彈、無人機偵監與空軍掩護，形成立體式濱海阻絕網，提升國軍整體作戰韌性。

該分析指出，面對台灣海上移動平台逐步走向輕型化、快速化，解放軍以「砲打機動」的思維應對，既不把希望寄托在單發導彈的極致命中率上，也不和敵艦玩傳統海戰，而是用陸基遠火在戰場前沿預置火力威脅。戰時在平潭、泉州等沿海要地布設遠火後，台灣西岸重要港口和前沿指揮節點的活動空間，將被持續壓縮在解放軍火力威懾之下。

此外，較PHL-03更新型號的PHL-191箱式遠火系統也已公開露面，甚至在部分評估中，其對應戰術導彈的最大射程可達500公里，將為縱深打擊、戰略壓制提供更進一步的手段。整體來說，未來在台海方向，PHL系列很可能成為直接影響台灣前沿戰力的關鍵。