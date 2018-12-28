　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍成功追蹤「F-22隱形戰鬥機」　美軍：看到還是打不到

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美軍F-22戰機。（圖／翻攝美國空軍官網）

▲美軍F-22隱形戰機被解方軍追蹤。（圖／翻攝美國空軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍聲稱反隱形雷達在東海成功追蹤到美軍F-22隱形戰鬥機的飛行軌跡，雖然國際間認為這是大陸的官方宣傳或推銷軍火的說法，但是美國媒體則認為，在物理學上雷達追蹤到F-22是有可能的，畢竟隱形技術不是讓戰機穿上隱身衣，只能延遲或混淆雷達的監測。

美國媒體《國家利益》報導指出，F-22被雷達偵測到是很有可能的事，如果F-22只是在執行渡運任務（ferry missions），很可能會攜帶外部油箱，那這個狀態就不算隱形配置，或是執行例行性的操演任務時，也會在機腹配備盧納堡（Luneburg）透鏡，增加在雷達上的截面積。

即使F-22在戰鬥配置狀態下，也是有可能被敵人的雷達看見，任何達到戰鬥機大小而且具有尾翼構造的物體，不論是F-35、SU-57、殲-20、殲-31，都會在雷達上產生訊號，這是基本的物理原理，隱形戰機表面必須經過優化處理，才能避開C頻、X頻、Ku頻與S頻的頂端頻率，一旦頻率波長超過某個閾值並產生共振效應，低觀測性戰機的雷達訊號特徵就會出現「階躍響應」（step change），當戰機上的某個特徵（如尾翼）小於特定波長的8倍時，就會發生這種共振反應，即使每架戰機表面塗滿了機收雷達波的塗料，還是無法把不同頻率所產生的雷達訊號，縮小到2英尺以下的截面積。

▲▼美軍F-22戰機。（圖／翻攝美國空軍官網）

▲看得到F-22也沒用，因為無法提供導引軌跡給武器系統。（圖／翻攝美國空軍官網）

S頻或L頻等民用空中交通管制雷達，可以追蹤到隱形戰機，但是一位五角大廈的空軍官員指出，這些低頻波段無法提供導引軌跡給火控系統或導彈使用，「就算你看到戰機，你也沒辦法開火控系統殺死他」。

話雖如此，俄羅斯，中國和其他國家也正在開發先進的UHF和VHF頻段預警雷達，使用更長的波段上他們的戰鬥機能夠知道敵人的隱形戰機來自何方，但UHF和VHF的問題在於分辨單元太大，也意味著作為武器導引的精度不足，就像美國一位海軍官員一直提出的，「執行任務真的需要隱形裝置嗎？當敵人看到你，卻不能做任何事，還不是一樣」

有一些業內專家認為，高速數據鍊和低頻相控陣雷達（AESA）的組合可以產生可供武器系統需要的軌跡導引訊號，美國海軍與洛克希德．馬丁公司也都曾提出利用E -2D做為數據鏈串接平台的概念，運用APY-9雷達將作為傳感器，並以Link-16數據鍊為F/A-18E/F超級大黃蜂戰機導引AIM-120空對空導彈，也能以數據鏈導引巡洋艦或驅逐艦上的神盾系統SM-6導彈，對SPY-1雷達視界外的目標發動攻擊，這意味著APY-9的確可以生成導引武器的軌跡訊號。

▲▼美軍EA-18G咆哮者電戰機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲未來隱形戰機會應常與EA-18G咆哮者電戰機聯合作戰。（圖／翻攝自美國海軍官網）

這種運用低頻相控陣雷達與數據鏈的綜合作戰形態，意味著隱形戰機必須與EA-18G咆哮者之類的電戰攻擊平台聯合作戰，也因此五角大廈一直在支持有關電子戰與網絡戰的投資。正如同一名空軍官員解釋，「隱形和電子攻擊存在協同關係」，因為偵測是以信號噪音比為基礎，低可觀測量的隱形功能會降低信號，而電子攻擊則會增加噪音。

ET快訊
快訊／《一休和尚》聲優乳癌離世！享壽68歲
新生兒「裝袋」悶死！恐怖夫妻5年生4胎　家中到處藏嬰屍
蔡英文否認徵詢蘇貞昌接閣揆　「不到最後不放棄賴清德」

關鍵字：隱形戰機,F22,F-22,火控雷達,階躍響應,北美要聞,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點「是死肥宅」秒遭心儀妹打槍　神陷害網讚爆

媽媽LINE傳「你姐氣絕身亡」！她一秒嚇傻狂打電話　真相笑瘋全網

房掛婚紗照！5歲兒一瞄「水瓶座神嘴模式ON」噴9字　母崩潰：這星座真難搞

小男童想尿尿！站春水堂餐桌脫了　2妹遞杯「接液體排泄物」…網吐翻：噁爆

小男童想尿尿！站春水堂餐桌脫了　2妹遞杯「接液體排泄物」…網吐翻：噁爆

房掛婚紗照！5歲兒一瞄「水瓶座神嘴模式ON」噴9字　母崩潰：這星座真難搞

老公幫掌鏡！她一看無奈x3…變真人版「大家來找碴」　網笑噴：妳路人嗎

耶誕節排假爽看五月天！　拿出門票崩潰「比悲傷更悲傷」

買炸物給雙魚媽吃！一件事大吵全被丟掉　女兒哭心累：她有嚴重公主病

共度平安夜！人妻玩老公手機「外遇證據狂跳」傻了…氣發抖：聖誕禮真棒

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

15式輕型坦克已列裝解放軍　可輕易擊穿T-72坦克裝甲

解放軍成功追蹤「F-22隱形戰鬥機」　美軍：看到還是打不到

加拿大中將稱解放軍干擾飛行　陸國防部：他們不遠萬里到這要幹嘛？

訓練用魚雷漂到越南外海　陸國防部：對方積極表示會盡快歸還

犯錯下屬「只能吃麵包配水」…美軍明年廢除過時懲戒措施

陸運-9東海走V字疑偵查薩德　日韓戰機接連跟蹤

新任常務次長：三軍官兵戮力戰訓　扮演國家安全守護者

親歷父親血癌離世悲痛　空軍上尉殷銘澤捐髓救人

帶著敵情練兵　嚴德發：實兵演訓檢驗濱海決勝、灘岸殲敵

陸首艘國產航母最快2019年8月交付海軍　網：啟航了

HBL／隱瞞傷勢硬上　周季葳哭著向教頭道歉

真的要說再見了　台中樂沐法式餐廳確定12/30熄燈

蔡英文知道年輕人不滿：有盡力做！盡量讓負擔降低

全台10大鬼屋之一　台南杏林醫院傳出將出售

外資終止連6年買超台股　與日股唯二賣超最多

15式輕型坦克已列裝解放軍　可輕易擊穿T-72坦克裝甲

放回野外大體檢！戴巨型氧氣罩　大熊貓遮臉「四腳朝天」賣萌

普悠瑪案對質！行政院堅持尤振仲超速　將公布訪談紀錄

中職／富邦人好幸福　「同事」王建民現身專屬見面會

欠修理！無照屁孩偷騎爸爸的機車　把剛下公車的母女撞進底盤

高雄轎車左轉突「掉進大坑洞」　驚險瞬間曝光！網傻眼：太誇張

軍武熱門新聞

美媒：蘇57機動性高，殲20隱..

學生造4:1擬真縮小「白雪遼寧..

志願役注意！這12單位得回去教..

西部戰區殲-16換裝僅花8個月

殲-15D改雙座多一人專注電子..

解放軍成功追蹤F-22　美軍：..

002型航母第4次試航練殲-1..

陸首艘國產航母　最快明年8月服..

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

中共「S-400」試射成功　

攜手-2018中印陸軍反恐聯訓..

軍訓課不再折抵軍事訓練役期？！

陸運-9東海走V字疑偵查薩德

網友打臉王定宇紅隼毀陸戰車一說

更多熱門

相關新聞

殺警嫌非法入美國　川普「要建圍牆！」

美國加州目前正在追捕一位殺警嫌犯，警長克里斯提安森（Adam Christianson）28日表示，該名嫌犯據信是非法進入美國。對此，總統川普趁機在自己的推特上表示，「這就是我為何要推動美墨邊界築牆計畫」。聯邦政府關門已6天，原因是川普要求國會撥款，要在美墨邊界築牆，但不僅民主黨反對，連共和黨內部分議員也表示不贊成。

他摳門到被笑　死後捐3.3億遺產做善事

陸國防部：越南表示會盡快歸還魚雷

陸運-9東海走V字疑偵查薩德

變電箱爆炸！紐約天空一片藍綠色

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

目睹蔡依林吃飯3守則　羅志祥嚇傻

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

小玉發禮物時間一到「0人到場」

女兒爆男師父「偷吃」女學生　目睹赤裸躺床

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面