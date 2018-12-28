解放軍成功追蹤「F-22隱形戰鬥機」　美軍：看到還是打不到

▲美軍F-22隱形戰機被解方軍追蹤。（圖／翻攝美國空軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍聲稱反隱形雷達在東海成功追蹤到美軍F-22隱形戰鬥機的飛行軌跡，雖然國際間認為這是大陸的官方宣傳或推銷軍火的說法，但是美國媒體則認為，在物理學上雷達追蹤到F-22是有可能的，畢竟隱形技術不是讓戰機穿上隱身衣，只能延遲或混淆雷達的監測。

美國媒體《國家利益》報導指出，F-22被雷達偵測到是很有可能的事，如果F-22只是在執行渡運任務（ferry missions），很可能會攜帶外部油箱，那這個狀態就不算隱形配置，或是執行例行性的操演任務時，也會在機腹配備盧納堡（Luneburg）透鏡，增加在雷達上的截面積。

即使F-22在戰鬥配置狀態下，也是有可能被敵人的雷達看見，任何達到戰鬥機大小而且具有尾翼構造的物體，不論是F-35、SU-57、殲-20、殲-31，都會在雷達上產生訊號，這是基本的物理原理，隱形戰機表面必須經過優化處理，才能避開C頻、X頻、Ku頻與S頻的頂端頻率，一旦頻率波長超過某個閾值並產生共振效應，低觀測性戰機的雷達訊號特徵就會出現「階躍響應」（step change），當戰機上的某個特徵（如尾翼）小於特定波長的8倍時，就會發生這種共振反應，即使每架戰機表面塗滿了機收雷達波的塗料，還是無法把不同頻率所產生的雷達訊號，縮小到2英尺以下的截面積。

▲看得到F-22也沒用，因為無法提供導引軌跡給武器系統。（圖／翻攝美國空軍官網）



S頻或L頻等民用空中交通管制雷達，可以追蹤到隱形戰機，但是一位五角大廈的空軍官員指出，這些低頻波段無法提供導引軌跡給火控系統或導彈使用，「就算你看到戰機，你也沒辦法開火控系統殺死他」。

話雖如此，俄羅斯，中國和其他國家也正在開發先進的UHF和VHF頻段預警雷達，使用更長的波段上他們的戰鬥機能夠知道敵人的隱形戰機來自何方，但UHF和VHF的問題在於分辨單元太大，也意味著作為武器導引的精度不足，就像美國一位海軍官員一直提出的，「執行任務真的需要隱形裝置嗎？當敵人看到你，卻不能做任何事，還不是一樣」。

有一些業內專家認為，高速數據鍊和低頻相控陣雷達（AESA）的組合可以產生可供武器系統需要的軌跡導引訊號，美國海軍與洛克希德．馬丁公司也都曾提出利用E -2D做為數據鏈串接平台的概念，運用APY-9雷達將作為傳感器，並以Link-16數據鍊為F/A-18E/F超級大黃蜂戰機導引AIM-120空對空導彈，也能以數據鏈導引巡洋艦或驅逐艦上的神盾系統SM-6導彈，對SPY-1雷達視界外的目標發動攻擊，這意味著APY-9的確可以生成導引武器的軌跡訊號。

▲未來隱形戰機會應常與EA-18G咆哮者電戰機聯合作戰。（圖／翻攝自美國海軍官網）



這種運用低頻相控陣雷達與數據鏈的綜合作戰形態，意味著隱形戰機必須與EA-18G咆哮者之類的電戰攻擊平台聯合作戰，也因此五角大廈一直在支持有關電子戰與網絡戰的投資。正如同一名空軍官員解釋，「隱形和電子攻擊存在協同關係」，因為偵測是以信號噪音比為基礎，低可觀測量的隱形功能會降低信號，而電子攻擊則會增加噪音。