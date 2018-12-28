金與正真實年齡曝光！　南韓：生年不詳改1988年「30歲」

▲ 金正恩胞妹金與正。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

人稱「北韓伊凡卡」的最高領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正近來多次陪同金正恩出席外交盛事，扮演他的貼心小秘書，引起國際關注，在南韓也相當受歡迎。但過去她的出生年一直「不詳」，直到首爾當局近來公布一份文獻，才一解金與正的生年之謎。

南韓統一部27日發行《2019北韓主要人物資訊》，其中明示金與正為1988年生，目前實歲30歲，虛歲31歲。直到去年為止，這個欄位都被填上「年度不詳，據傳為1987、1988或1989年生」。

▲ 金與正在4月的文金會中為金正恩遞筆。（圖／達志影像／美聯社）

綜合韓媒報導，分析指出，南北韓2018年以來三度舉行高峰會，更強化各領域交流，統一部才得以取得金與正的正確生日資訊；且金與正自今年初以平昌冬季奧運為契機到訪南韓以後，在文金會和接待出訪北韓的南韓使節團等兩韓交流的過程中，都頻繁與首爾當局接觸。

此外，統一部去年在「金與正的母親」欄位中印上「高英姬，也有人稱高容姬」，今年發布的新版資訊則直接改為「高容姬」；過去填上黨中央委員會副部長的「職務」欄位也改成「宣傳煽動部第一副部長」。然而，金正恩的出生年度至今仍是個謎，被寫上「1984年1月8日，或1982、1983年」。