馭空戟-1000打美航母？　陸民企稱超音速導彈「一枚70萬」

▲「馭空戟-1000」（YKJ-1000）高超音速導彈的低造價成本引發關注。（圖／翻攝自凌空天行官方影片，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸軍民技術融合宣告發展新階段，一款由民營企業四川凌空天行科技有限公司研製的高超音速導彈「馭空戟-1000」（YKJ-1000）於近日公開，除強調對航母具備米級的命中精度外，其一枚造價只需人民幣70萬元（相當於台幣約310萬元），遠低於傳統導彈的製造成本。

綜合陸媒報導，馭空戟-1000 最大速度達5-7馬赫，射程約1300公里，採用慣性導航、衛星定位修正、紅外成像及主動雷達制導等多模系統，對海上航母編隊與陸上高價值目標具備米級命中精度。搭配火箭固體助推器與彈道-滑翔飛行能力，該導彈可在飛行過程中實施變軌並於末端加速，具備高突防特性，使其難以被現有防空系統攔截。

值得注意的是，此款高超音速武器的低成本主要來自大規模採用民用工業技術與商用零組件。研發團隊將建築水泥與改性材料用於製作隔熱層，取代昂貴的耐高溫塗層，並將新能源汽車產業普遍使用的壓鑄工藝引入彈體製造，大幅降低模具與加工費用。此外，導彈上的攝像頭、光纖陀螺儀、IMU 芯片等部件皆採自民用市場，甚至由電動分離螺母取代具軍規限制的爆炸螺母，使整體生產流程更具彈性。

馭空戟-1000 的發射平台採用集裝箱車設計，便於公路及野外部署，提升快速機動與隱蔽性。分析指出，此種「可量產、可分散、可快速投射」的特性，使其在戰略層面具有「飽和攻擊」的潛在應用價值。

事實上馭空戟-1000在1枚只需人民幣70萬元的成本造價更備受矚目，資料顯示美國「戰斧」Block IV 巡航導彈單枚造價約人民幣1324萬元，而攔截用的標準-3防空導彈價格更高達人民幣2.12億元。也就是說，1枚標準-3的成本相當於300枚的馭空戟-1000，一旦爆發高強度衝突，低成本高超音速武器可能迫使對手承擔極高攔截成本，將對防空系統形成前所未有的壓力。

▼美國神盾艦翰保羅瓊斯號（USS John Paul Jones DDG 53）發射標準-3型Block IIA（SM-3 Block IIA）防空導彈。（圖／翻攝自美國導彈防禦局）