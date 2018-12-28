癌友受髓獲新生　受證慈濟委員發願千場分享





圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「能夠延續生命，健康走人生下半場，我發願參與一千場骨髓捐贈分活動，分享自己血癌等待配對移植治療的心路歷程。」血癌病友洪郁萱九年前研究所畢業前夕，被診斷罹患白血病，活下去的唯一機會就是骨髓移植，幾經波折，最後經由慈濟骨髓資料中心尋求配對，成功找到捐贈者進行造血幹細胞移植。重獲新生的洪郁萱參與慈濟志工培訓，發願千場分享，12月28日獲 證嚴法師授證慈濟委員。

33歲的洪郁萱說，家中開雜貨店，父母忙於生意，又是慈濟志工，經常外出參加活動，她就必須顧店，加上網路流傳不實訊息，因此經常跟父母產生口角，那時對慈濟印象不好，直到研究所一年級暑假，爸爸帶她參加花蓮慈青營隊，看到所有人精疲力盡，仍不喊苦的一直做，才扭轉刻板負面觀感。

獨立自主，對人生抱持憧憬與理想的洪郁萱，從小學鋼琴，國中開始主修聲樂直到研究所，求學之路一帆風順。但研究所最後一學期忙於出國比賽、奶奶過世到完成畢展，順利畢業，一連串馬不停蹄的操累，某天突然刷牙牙齦出血，全身開始出現大面積無名瘀青，母親覺得有異狀，帶她到醫院健檢，才發現是急性白血病，當天住院接受化療。

骨髓移植是活下去唯一機會，樂觀的洪郁萱立下心願，只要恢復健康，一定要做更多好事回饋社會。無奈兩名姊姊配型不吻合，母親、慈濟骨髓資料中心跟關懷小組志工不放棄。7年前，就在洪郁萱完成第三次化療後，傳來配對成功好消息。

▲▼成功抗癌的洪郁萱參與骨髓捐贈宣導活動，用自身故事向民眾說明捐髓救人。更利用假日前往大林慈院擔任醫療志工，服務看診病患與家屬。

完成移植後，洪郁萱讀了捐髓者祝福信，字裡行間充滿佛教經義，當時她猜想應該是有愛心的虔誠佛教徒，直到去年相見歡，見到救命恩人是位法師，讓她覺得冥冥中真有菩薩保佑。

擔任國小代課老師的洪郁萱恢復健康後，跟著父親到環保站做環保、承擔親子成長班隊輔，最後決定報名見習培訓。今年八月志工訓練結訓，她發願要完成一千場骨髓捐贈分享，用自己故事喚起更多人投入救人行列。

目前已完成十幾場分享的洪郁萱，12月28日獲得證嚴法師的祝福受證慈濟委員，洪郁萱表示，肩上責任更重大，除用音樂陶冶進行教育志業外，投身醫療志工，為血癌病患的生命發聲。

▼洪郁萱(圖右)兩年前報名慈濟見習培訓，今年發願要完成一千場骨髓捐贈分享，目前已完成十幾場，圖為她接受邀請單位頒發感謝狀。

▼樂觀的洪郁萱在高雄靜思堂博覽會區，看到器官捐贈介紹，心中感觸良多，人生能繼續延續，她說要做更多好事。