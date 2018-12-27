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北加州林火災民的一句話　讓史丹佛年輕人震撼與省思

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▲▼美國加州南北部11月發生林火，美國慈濟志工1個多月以來投入救災，在災情最嚴重的北加州至少有1萬8千多位災民獲得慈濟援助。美國的慈青發揮年輕人的力量投入，其中史丹佛大學的博士生呂昱臻與其他慈青11月利用感恩節假期前往付出，她在「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」中上台分享「災民的一句話」讓她省思、感動。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

美國加州南北部11月發生林火，美國慈濟志工1個多月以來投入救災，在災情最嚴重的北加州至少有1萬8千多位災民獲得慈濟援助。美國的慈青發揮年輕人的力量投入，其中史丹佛大學的博士生呂昱臻與其他慈青11月利用感恩節假期前往付出，她在「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」中上台分享「災民的一句話」讓她省思、感動。

就讀史丹佛大學機械工程系博士班二年級的呂昱臻，過去專研在求學，今年遇到好友驟逝，讓她傷心又感到失去方向。所幸身邊有許多人的關心，呂昱臻從痛苦走出來後決定為人群付出，在9月加入了慈青社，11月在感恩節假期到北加州林火災區協助發放

▲▼美國加州南北部11月發生林火，美國慈濟志工1個多月以來投入救災，在災情最嚴重的北加州至少有1萬8千多位災民獲得慈濟援助。美國的慈青發揮年輕人的力量投入，其中史丹佛大學的博士生呂昱臻與其他慈青11月利用感恩節假期前往付出，她在「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」中上台分享「災民的一句話」讓她省思、感動。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」日前於花蓮靜思堂舉行，美國史丹佛大學博士生呂昱臻上台分享在北加州林火發放現場付出。

▲▼美國加州南北部11月發生林火，美國慈濟志工1個多月以來投入救災，在災情最嚴重的北加州至少有1萬8千多位災民獲得慈濟援助。美國的慈青發揮年輕人的力量投入，其中史丹佛大學的博士生呂昱臻與其他慈青11月利用感恩節假期前往付出，她在「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」中上台分享「災民的一句話」讓她省思、感動。（圖／慈濟基金會提供）

一開始，家人與好友都勸她不要去，一來是擔心安全，二來是覺得災區離他們很遠，「跟我們有關係嗎?

呂昱臻向家人表示慈濟都是在安全的地方發放，也分享自己在學校都得戴口罩上學，其實林火災情跟我們息息相關。想到災民家園被燒毀沒地方住，那幾天災區氣溫才攝氏5、6度而已，呂昱臻心心念念著「慈濟發放真的需要我」，感動了家人與同學。而參加發放的呂昱臻，卻被災民感動了。

呂昱臻與其他慈青凌晨5點出發，開了3個半小時的車才抵達。離災區越近，不僅視線不佳、在車內也覺得空氣越來越不好。發放時，慈青協助災民申請慈濟發放物資以及關懷。由於第一線接觸災民，呂昱臻發現災民一直控制情緒，當一握住他們的手，他們就哭了，原來災民真的需要心靈的關懷。

▼美國加州南北部11月發生林火，美國慈濟志工1個多月以來投入救災迄今，在北加州至少有1萬8千多位災民獲得慈濟援助。由於需要足夠人力，美國慈青運用文書處理專長投入發放。

▲▼美國加州南北部11月發生林火，美國慈濟志工1個多月以來投入救災，在災情最嚴重的北加州至少有1萬8千多位災民獲得慈濟援助。美國的慈青發揮年輕人的力量投入，其中史丹佛大學的博士生呂昱臻與其他慈青11月利用感恩節假期前往付出，她在「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」中上台分享「災民的一句話」讓她省思、感動。（圖／慈濟基金會提供）

其中一位老先生讓呂昱臻印象深刻！老先生一開始就對呂昱臻說：「我深感愧疚與心碎」，原來昨晚沒睡的老先生從小在這裡長大，鄰居與他的太太都行動不便坐輪椅，大火來時他只來得及救出太太。老先生表示，我很愧疚自己為什麼沒有辦法去救出自己的鄰居。

老先生說完痛哭，呂昱臻也感到難過，但她知道不能說：「你的心情我懂」這些話，因為她確實無法體會老先生走過的痛苦。呂昱臻忍住情緒跟老先生說，全球都在關心他們，請他相信「您不是孤獨一個人」。老先生聽了之後，眼睛亮了起來，眼神充滿著希望。

另一位老奶奶也讓呂昱臻震撼，老奶奶的家當都被燒毀，卻對呂昱臻說「我是幸運的」，因為我的家人都活下來了，失去的東西可再賺回。老奶奶的正面思考感動了呂昱臻，這是她第一次參加救災，沒想到卻是災民安慰了自己前陣子低落的心。

呂昱臻表示，很感激自己有能力去付出，參加慈青後心態不同了；過去只專注在學歷，現在才發現人生有太多值得付出的事，「一個人要先點亮自己的心光，才能引發別人的心光」。

▼呂昱臻(左二)分享過去汲汲學業，參加慈青後發現人生有太多值得付出的事，她自許點亮自己的心光，才能點亮更多人的心光。

▲▼美國加州南北部11月發生林火，美國慈濟志工1個多月以來投入救災，在災情最嚴重的北加州至少有1萬8千多位災民獲得慈濟援助。美國的慈青發揮年輕人的力量投入，其中史丹佛大學的博士生呂昱臻與其他慈青11月利用感恩節假期前往付出，她在「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」中上台分享「災民的一句話」讓她省思、感動。（圖／慈濟基金會提供）

▼「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」12月25日到靜思精舍，14國學員巡禮前虔誠為北加州林火、印尼海嘯等災民祈禱。

▲▼美國加州南北部11月發生林火，美國慈濟志工1個多月以來投入救災，在災情最嚴重的北加州至少有1萬8千多位災民獲得慈濟援助。美國的慈青發揮年輕人的力量投入，其中史丹佛大學的博士生呂昱臻與其他慈青11月利用感恩節假期前往付出，她在「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」中上台分享「災民的一句話」讓她省思、感動。（圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：慈青,美國,北加州林火,慈濟,志工

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