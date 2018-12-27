北京出台醫改方案　中醫、手術漲價「體現勞動價值」

▲北京某社區醫院在掛號大廳放置醫改重點內容介紹以及藥品價格對比表。（圖／中新網）

大陸中心／綜合報導

北京市衛生健康委員會27日公佈醫改方案，將進一步取消醫用耗材加成，通過有降有升的價格調整，提升醫務人員技術勞務價值，從而更好地保障民眾健康等，其中，中醫和手術的價格將有所提升，以「體現醫務勞動價值」。該政策將於明年6月中旬實施，涉及3000多所醫療機構。

據北京市衛生健康委員會消息，本輪改革與2017年的醫藥分開綜合改革一脈相承，方案主體內容可以概述為「五個一」，即降低、提升、取消、採購、改善，分別指：降低大型儀器設備檢驗專案價格，控制檢查費用；提升中醫、手術等醫療服務專案價格，體現醫務勞動價值；取消醫用耗材加成，降低耗材價格；實施醫用耗材聯合採購和藥品帶量採購，進一步騰出費用空間；進一步改善醫療服務，增強群眾獲得感。

▲手術示意圖。（圖／達志影像）

北京市發展改革委相關負責人表示，今年將中醫、病理、康復、精神、手術、檢驗6類項目同步納入改革範圍，並先期推出較為成熟的1600餘項價格進行規範調整。堅持升降同步，調整服務專案比價關係，變「賣藥品、用耗材」為「提升服務、規範服務」。

該負責人表示，雖然本輪涉及的專案數量較多，但涉及的人群要小於去年，「除化驗項目外，其它專案僅有部分病人會涉及到，對大多數人沒有影響。以專案最多的手術專案為例，涉及手術的患者僅占總就診人數的3%左右。」

據消息，此次醫改將進一步提高醫療救助標準，加大對社會救助對象等困難群體救助力度。對長期住院的精神病患者，醫療費用個人負擔醫保兜底，對醫療機構的醫保支付標準適當上調，調動醫療機構積極性。該負責人表示，「對由於價格調整可能引起的費用漲幅較大的病種，將完善單病種支付政策，通過醫保政策和綜合救助政策予以支撐，確保把個人負擔和特殊困難群體負擔控制在合理水準。」