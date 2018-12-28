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白沙屯媽祖破天荒下高屏　白髮翁「全身抖動」摸鬍大笑！土地公驚喜降駕

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▲▼白沙屯媽祖首下高屏　白髮翁突「全身抖動」摸鬍大笑！土地公驚喜降駕。（圖／翻攝白沙屯媽祖臉書）

地方中心／屏東報導

苗栗通宵拱天宮「白沙屯媽祖」25日破天荒來到高屏，連2天受邀前往旗山、里港參加聯合遶境，南部民眾熱情擺出炮陣相迎，媽祖進香時依舊喜歡走自己的路，逛超市、鞋店。26日上午從里港慈龍宮離開後，在土地公廟外遇到一名白老阿公，突然對著神轎全身抖動、作勢摸鬍鬚，接著突然大笑，被視為是土地公降世，信徒都非常感動。

白沙屯媽祖擁有近200年歷史，「北港進香」的傳統超過170年以上，堅持徒步行朝訪，以簡單4人輕便轎肩乘媽祖，年年往返近400公里，一向都以媽祖旨意為依歸，進香不僅沒有排定行程表，也沒有固定休息點，途中怎走全依照媽祖轎決定，「只前進不後退」，過去最北只到台北松山慈祐宮、最南到嘉義北港朝天宮。

▲▼白沙屯媽祖首下高屏　白髮翁突「全身抖動」摸鬍大笑！土地公驚喜降駕。（圖／翻攝白沙屯媽祖臉書）

▲▼白沙屯媽祖首下高屏　白髮翁突「全身抖動」摸鬍大笑！土地公驚喜降駕。（圖／翻攝白沙屯媽祖臉書）

▲▼白沙屯媽祖首下高屏　白髮翁突「全身抖動」摸鬍大笑！土地公驚喜降駕。（圖／翻攝白沙屯媽祖臉書）

▲▼白沙屯媽祖首下高屏　白髮翁突「全身抖動」摸鬍大笑！土地公驚喜降駕。（圖／翻攝白沙屯媽祖臉書）

▲▼白沙屯媽祖首下高屏　白髮翁突「全身抖動」摸鬍大笑！土地公驚喜降駕。（圖／翻攝白沙屯媽祖臉書）

▲▼白沙屯媽祖首下高屏　白髮翁突「全身抖動」摸鬍大笑！土地公驚喜降駕。（圖／翻攝白沙屯媽祖臉書）

這次破天荒南下連2天參加聯合遶境，25日先到高雄旗山和台南永華宮、虎尾福安宮、斗六新興宮、北港朝天宮集合，配合旗山天后宮形成，在當地巡行賜福，還有煙火秀施放，相當盛大。「白沙屯媽」依舊隨心所欲走行程，逛逛超市、逛逛旗山老街，沿途信徒鑽轎腳祈福，甚至有阿嬤抱著孫女當場脫鞋，打著赤腳虔誠跪地。

白沙屯媽隔天繼續南下，前往屏東里港玉賢宮，一路遶境三廍村慶濟宮、茄冬興隆宮、鐵店慈龍宮等。首度南下高屏，鄉親熱情歡迎，處處燃放炮陣迎接聖駕，甚至出動吊車，在里港大橋上鋪滿鞭炮，猶如紅毯般，離開慈龍宮後，在永春路一間土地公廟前停駐，一名白髮阿公拿著香，本來正對著神轎拜，突然之間開始全身抖動，沒有蓄鬍卻做出摸鬍鬚的動作，不斷「無聲」仰天大笑。隨後媽祖便轉身離開，繼續遶境。

文史工作者駱調彬向《三立新聞》指出，感覺上媽祖有祂自主的個性，沒有按照規畫路線走，可能造成隊伍非常熱鬧，至於白髮阿公，他歸測感覺像是土地公降臨，「非常開心地跟媽祖做很直接的互動」。

▼影片從16分47秒開始。

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關鍵字：白沙屯媽祖,媽祖,里港,降駕,土地公,拱天宮,旗山天后宮

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