車禍重創一家！枋寮警聯手善心團體...募5.1萬雪中送炭

▲枋寮警方及地方愛心人士助林家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局枋寮分局員警經由鄉代表林輝星轉介，得知44歲林姓男子因車禍造成多發性肋骨骨折，仍在加護病房治療。林男與妻子育有三名未成年子女，原靠打零工與中低收入戶補助維生，如今頓失經濟支柱、醫療費沉重，生活陷入困境，警方即刻伸出援手助他家暫度難關。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超及警員王邦任，透過枋寮鄉代表林輝星轉介，得知44歲林男與妻子育有三名未成年子女，夫妻平時以打零工維生，經濟僅能勉強度，是中低收入戶家庭。近日林男發生車禍，造成多發性肋骨骨折，於醫院加護病房接受治療。原本僅依靠微薄收入及中低收入戶補助勉強維持生計的家庭，因突如其來的變故，不僅失去主要經濟來源，更無力負擔龐大的醫療費用，使原本拮据的生活雪上加霜。



陳所長得知後與所內同仁集資及協調民間善心團體「部落心」，成員黃鈴雅、杜英如、黃慶隆、黃之嫻、黃子喬、黃乙欣、蔡妙珍、林輝星、林沐軒、林姿儀、林鐘財、楊淑金、余素貞、鄭進利、孫懷鈺、郭美雲、洪淑菁、洪黃切、洪榮勝、孫玉娟、張嘉芸、陳詰文、許展榮、楊美娟、呂玉田、林淑娟、林智斌、劉棋煥、張玉貞、鄭明賢、趙獻忠、黃美玉、林明風、郭杏蘭、呂秀勸、鄭雅芬、林冠吟、黃于倢、陳建和、孫梅芳、潘美秀、黃信憲、王素蘭、柳采婕、蔡慶銘、駱明綺等人，共同募集善款新臺幣5萬1,000元，並親將善款交付家屬，盼微薄善款可以暫解燃眉之急，冀望能順利渡過眼前難關。



枋寮分局長盧恒隆表示，所長陳啟超帶領所內同仁發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，為社會注入力量與溫暖。