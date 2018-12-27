居住證修法草案　陸委會：已送政院審查「不會取消台灣戶籍」

▲港澳臺居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）

記者陳政錄／台北報導

原定九合一大選後推動的台胞大陸居住證修法草案，陸委會副主委邱垂正今天表示，目前已經送法院審查，核定後將送立法院。他說，草案內容沒有取消台灣戶籍的問題，但將建立申報制度，並研議相關安全管理配套措施。

大陸今年9月1日起開放台胞申領「港澳台居民居住證」，當時行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，將對於領取居住證的民眾，進行某種程度的管制，但限縮公民權和管制程度將徵詢各方意見，不希望帶來過大衝擊。

▲行政院發言人.Kolas Yotoka出席行政院會後記者會。（圖／記者張一中攝）

對此今天下午行政院大陸委員會舉行例行記者會時，針對媒體提問居住證修法草案進度，邱垂正表示，本會已經將草案報請行政院審查中，這階段我們也持續徵詢各界對居住證的意見，特別長期居住大陸的台灣民眾，包括台生、台幹、台師，希望修正案「能夠找到最佳的平衡點跟最大的公約數」。

邱垂正表示，草案內容有幾個原則，主要原則包含建立申報機制，也會提供在大陸生活的台胞一些服務措施，包含急難救助等，但也會對安全管理的配套措施進行研議。他說，「沒有取消台灣戶籍的問題」。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

另針對昨日國台辦記者會提到對「九二共識」的論述，邱垂正表示，我方尊重1992年的歷史事實，但不接受陸方把歷史事實，扭曲為具備「一中原則」的九二共識，因為陸方片面認定的一中原則，並沒有中華民國的存在空間，「儘管透過糖衣包裝，但就是有否定中華民國主權的圖謀」。

邱垂正也對解放軍機再度繞台、大陸「告台灣同胞書」將滿四十周年作出回應，指出「任何破壞和平的舉動，都是傷害兩岸人民情感，對兩岸關係毫無助益」，並指稱會審慎關注大陸「告台灣同胞書」滿四十周年的相關表述，並作出回應。