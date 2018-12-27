22歲男手機看片後起色心 性侵74歲婦「斧背殺人」被判死

▲74歲婦人慘遭附近年輕人性侵殺害。（圖／翻攝自大陸《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸四川廣元一名22歲男子在家看了色情影片後，竟然企圖性侵一名74歲婦女，因為對方強力抵抗未果，他擔心自己惡行曝光乾脆殺人，用斧頭將對方狠狠砸死。本案近日判決出爐，法官裁決他犯下故意殺人罪，判處死刑，緩刑2年，但檢察官建議應該立刻執行。

這起事件2017年9月5日晚間，發生在廣元市昭化區黃龍鄉，22歲王男因為用手機觀看年老女性的色情影片後，突然起了色心，他便前往附近的李花家中，先用言語挑逗對方，被斥責後，便抓住對方企圖性侵，期間導致李婦倒地，頭部受傷流血。

王男用木凳連敲李婦的頭部多下，想要將人打暈後再行性侵，但對方不斷大聲求救，擔心醜事被人發現的他，便拿起地上斧頭，用斧背重擊對方頭部致死，事後他為了洗清嫌疑，不但特別清洗犯案時所穿衣物，並主動到警局自首，自己曾在案發當天去過被害人家，接受偵訊後最終坦承犯罪事實。

法院一審判決時認為，王男意圖強行與老年女性發生性關係的動機卑劣，遭到拒絕後就殺人罪行極其嚴重，應當判處死刑，但又考量到他非蓄意殺人，還特地使用「斧背」，事後認罪、態度良好等量刑情節，可緩刑2年執行並限制減刑。但此判決讓受害人家屬無法接受，廣元市人民檢察院經審查認為，一審判決確有錯誤，決定抗訴，目前本案在四川省高級人民法院進一步審理中，尚未做出判決。