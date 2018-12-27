國台辦稱豬瘟通報「兩岸協議不適用」　邱垂正批：混淆視聽

▲大陸非洲豬瘟疫情延燒。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

大陸國台辦昨日記者會強調，由於台灣目前沒有開放進口大陸豬肉製品，因此非洲豬瘟疫情不適用「海峽兩岸農產品檢驗檢疫合作協議」的通報機制，對此陸委會副主委邱垂正今天直批，陸方根本「混淆視聽、模糊焦點、其心可議」。

邱垂正表示，台灣雖然目前沒有開放進口大陸豬肉製品，但依照關稅法或相關規定，入境旅客攜帶行李物品，或是網購快遞方式運送，都可以說是「進口論」，而根據兩岸農產品檢驗檢疫合作協議的第一、二、五點規範，雙方本來就應該規範。

▲23日17時許，搭乘中國國際航空從大陸温州入境的謝姓大陸籍旅客，因為攜帶豬肉製品、牛豬乾共0.4公斤，被開罰20萬元。。（圖／關務署台北關提供）

邱垂正說，除農委會已經五次透過該協議平台，要求陸方對口單位落實非洲豬瘟疫情資訊通報、防控訊息等外，陸委會也四次與國台辦的聯繫窗口轉達，但均「石沉大海」，認為陸方的舉動，「根本不顧台灣人民的感受跟權益」。

邱垂正表示，大陸有23個省市區已經感染疫情，102個案例，表示5個月的時間內傳播快速，也引起國際組織和周邊國家的緊張，由於非洲豬瘟具有高傳染性和致病性，須雙方共同努力，呼籲陸方可公開更多疫情資訊，以及具體的防疫作法，來強化大家的信任。

他說，盼兩岸共同來作好防疫，不要將單純防疫的問題，扭曲為我方在政治炒作，這樣的說法跟做法是模糊焦點的，也顯示陸方心態可議。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

大陸國台辦發言人馬曉光昨天表示，兩岸簽有「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，用以解決涉及兩岸貿易的農產品和食品安全信息的通報問題，但台灣方面長期以來沒有進口大陸豬肉，所以非洲豬瘟疫情通報並不適用上述協議。

他還強調，大陸有關方面始終即時、公開向世界動物衛生組織等進行通報，台灣作為世界動物衛生組織成員，可即時獲得信息，「至於說國台辦和陸委會、海協會和台海基會之間的渠道為什麼中斷，我想原因是眾所周知的」。