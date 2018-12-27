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華為：2018年為「極不平靜」的一年 　預估收入1085億美元

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▲華為。（圖／CFP）

▲華為2018年，營收收入約1085億美元，年增21%。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

華為輪值CEO郭平在新年致辭中透露，2018年，公司預計實現銷售收入1085億美元，同比增長21%，這次致辭的題目是「不經艱難困苦，何來玉汝於成」意指華為在這「極不平靜」的一年裡，從未停下前進的腳步。

據《澎湃新聞》報導，新年致辭披露的數據顯示，華為與全球領先運營商簽定26個5G商用合同，10000多個5G基站已發往世界各地，包含全球160多個城市、世界500強企業中的211家，智能手機出貨量超過2億台，PC業務和IoT智能家居生態也取得可喜的突破，華為雲上上線18大類140多個雲服務，與夥伴攜手在全球22個地理區域運營37個可用區，發布AI戰略與全棧全場景解決方案，包括全球首個覆蓋全場景人工智慧的昇騰系列晶元，及相應的產品和雲服務。

新的一年裡，華為將迎來數字化、智能化新的發展浪潮，也會遇到更大的困難。必須苦練內功，提升經營質量，激發組織活力，奮勇向前，努力滿足客戶需求，實現戰略領先。

▲▼華為輪值董事長郭平。（圖／CFP）

▲華為輪值董事長郭平。（圖／CFP）

郭平在致辭中提到，走向全球化就是法治化，法律遵從與全球合規是我們在全世界生存、服務、貢獻最重要的基礎，我們要從公司政策、制度、組織、流程、文化、培訓與宣傳等方方面面，將合規落實到所有業務活動中，融入到每一位員工的思想意識與行為習慣。

致辭中也指出，不因一時一事的惡性事件、挫折消沉我們領先世界的銳氣，強調華為會越挫越勇，相反是這些極端不公平事件，會把公司逼向世界第一，沉舟側畔千帆過，乘風破浪會有時，任何艱難困苦，休想阻擋前進的步伐。

附上郭平新年致辭全文

“困難越大，榮耀也越大”，即將結束的2018年，印證了哲學家西塞羅的這句名言。在這極不平靜的一年裡，我們從未停下前進的腳步。

我們和全球領先運營商簽定了26個5G商用合同，10000多個5G基站已發往世界各地；全球160多個城市、世界500強企業中的211家，選擇華為作為其數字化轉型的夥伴；智能手機出貨量超過2億台，PC業務和IoT智能家居生態也取得可喜的突破；華為雲已上線18大類140多個雲服務，與夥伴攜手在全球22個地理區域運營37個可用區；我們發布了AI戰略與全棧全場景AI解決方案，包括全球首個覆蓋全場景人工智慧的昇騰系列晶元，及相應的產品和雲服務。

經營業績是全球客戶對我們最真切的認可，也是對質疑和排擠最有力的回應。在此，特別感謝客戶、合作夥伴和社會各界對我們的信任與支持！感謝全球員工的努力奮鬥，感謝員工家屬們的支持和奉獻！不管風雲多麼變幻，我們對供應商的採購政策不會改變，特別是對美國供應商一脈既往，堅定不移地合作共贏。

新的一年裡，我們將迎來數字化、智能化新的發展浪潮，也會遇到更大的困難。我們必須苦練內功，提升經營質量，激發組織活力，奮勇向前，努力滿足客戶需求，實現戰略領先。

聚焦戰略，構建業務結構的韌性，我們要做好產品的投資組合，從產業吸引力和競爭力等角度對產品優勝劣汰，實現端到端的戰略領先。要收縮一些多年沒有競爭力的產品開發，把人員轉移到戰略機會點上去。我們要做到網路架構極簡，交易模式極簡，網路安全、隱私保護極優，只要產品極優、服務極優，就沒有市場進不去。2018年電信軟體的投資組合改造優化是成功的，一部分骨乾留在電信軟體提升盈利能力，另一部分優秀員工輸出到其他產業支撐戰略發展。他們為相關體系的組織和業務變革樹立了標桿，“寂寞英雄”也是偉大的英雄。

全面提升軟體工程能力，打造可信的高質量產品，我們的產品和解決方案已經贏得全球170多個國家客戶的信賴，一直保持著很好的網路安全記錄，華為過去沒有、未來也不會成為網路安全的威脅。今天，ICT產品的可信成為客戶最為關註的需求，而好的軟體工程能力和實踐，是產品可信的基石。我們將以最高的標準要求自己，把網路安全和隱私保護作為公司的最高綱領。公司將通過5年時間，系統性提升軟體工程能力，在每一個產品和解決方案中，都融入信任、構建高質量。

激發一線組織活力，對準多打糧食、增加土地肥力，通過合同在代表處審結項目，探索試點代表處以內外合規為基礎、以財經指標和持續發展為牽引、以資產包為經營約束、以糧食包激發創造活力，提升人均貢獻。逐步實現在中央集權的基礎上，“機關手放開，一線放開手；機關管好錢，一線用好權”、“錢要體現公司意志，權要聽得見炮聲”的運作優化，通過優化生產關系來提升生產力，激發一線組織與員工的主觀能動性，多勞多得多貢獻。GTS、財經、供應AI變革應對準海量、重復、高頻的低效作業點，利用人工智慧的技術優先解決業務痛點和問題，幹部與專家隊伍建設要對準作戰勝利，建立穩定的職員體系。

成功的反面不是失敗，而是平庸。

我們要避免乾部隊伍四平八穩平庸化，避免華為成為一家平庸的公司。我們的乾部要有銳氣，不要暮氣，偏執狂和“瘋子”才能成功；我們將繼續敞開懷抱，擁抱全世界的科學家，也要加強專家循環長，“全科醫生”和“專科醫生”循環起來，通過考試考核來淘汰“南郭先生”；我們要通過職員體系建設，建立穩定、高效高質的運營體系和團隊。

優化個人績效導向，全營一桿槍。

個人績效管理不僅要對員工過去取得的責任結果進行評價，更要激發員工，促進個體及團隊整體績效和能力持續提升。在堅持責任結果的基礎上，從單一強調“個人有效產出”，到同時考慮“為客戶創造價值、對他人產出的貢獻、利用他人產出的貢獻”的牽引。學習谷歌軍團的方法，組建突擊隊。

以奮鬥者為本，貢獻面前人人平等。

探索人力資源政策導向一致性下，不同業務特性的激勵結構差異性，組合各種激勵工具手段，去匹配組織與個人的責任擔當與貢獻結果，以促進每一個組織與個人充滿活力地主動追求更好的業績，多勞多得。獎金激勵既要激勵當期貢獻，也要牽引對未來的投入，不僅讓“多打糧食”的工作得到當期回報，也要讓“增加土地肥力”的努力獲得合理收益。
以“利他”實現“利己”，合作共贏，優化營商生態。

隨著大國博弈加劇，未來的商業環境將更為不確定，我們無法改變巨集觀大環境，唯有踏踏實實改善產業小環境。我們要加大全球產業佈局與投資，切切實實為當地貢獻價值，爭取公平競爭的商業機會。要在內外部建立“場態”，積極與政府、媒體、夥伴、供應商、產業標準組織等進行溝通，我們每一位員工都是華為價值觀的傳播者、代表著公司的形象。

我們也要理解西方價值觀，運用西方思維解決在西方遇到的問題。每臨大事有靜氣，以法律遵從的確定性，應對國際政治的不確定性。

走向全球化就是法治化，法律遵從與全球合規是我們在全世界生存、服務、貢獻最重要的基礎，我們要從公司政策、制度、組織、流程、文化、培訓與宣傳等方方面面，將合規落實到所有業務活動中，融入到每一位員工的思想意識與行為習慣。不因一時一事的惡性事件、挫折消沉了我們領先世界的銳氣。我們會越挫越勇，相反是這些極端不公平事件，把我們逼向了世界第一。

過去三十年，我們以宗教般的虔誠服務客戶，和客戶、夥伴一起，把通信技術從象牙塔、實驗室帶到了各級城市及偏遠地區，消除數字鴻溝，我們的產品聯接超過三十億人口，可以自豪地說，我們在人類文明的進程中刻下了深深的痕跡。
今天，華為作為ICT產業的重要領導者和貢獻者，參與380多個行業組織、擔任超過300個重要職位，每年貢獻提案超過6000篇；我們在無線、光通信、數據通信、智能終端等領域，已經處於領先的地位。沒有華為參與的某些5G市場，就像是沒有球星的NBA比賽，打不出最高技術水平。在新技術的發展方向上，如人工智慧、大數據、雲計算等，我們也實現了和業界同步發展，我們站到了第一陣營的起跑線上。

展望未來，ICT行業仍是一個激動人心和充滿希望的行業，華為有三十年的積累，必將大有可為，我們每個員工也大有可為。

數字化轉型正風起雲涌，智能化浪潮才剛剛啟動，消費者渴望享用更先進、可信的數字技術與服務，數字化、智能化將是一個長期的進程，我們要在技術上創新求真，踏踏實實乾出尖端成果。

偉大的背後都是苦難，困難和壓力只會使我們變得更團結、更強大，我們一定能夠實現願景和使命：把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智能世界。

沉舟側畔千帆過，乘風破浪會有時，任何艱難困苦，休想阻擋我們前進的步伐。
 

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