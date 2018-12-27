年度最狂吸金王！吸水珪藻土地墊打敗常勝軍　全台銷量居冠

▲據蝦皮購物統計，今年「吸水珪藻土地墊」擠下熱賣常勝軍「衛生紙」，以黑馬之姿躍升年度熱銷王。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

平日買、假日買、有促銷活動更要大買特買，網購滲透了生活，回顧2018年哪些東西最熱賣，蝦皮購物今（12/27）公布年度排行榜，包括年度熱銷商品排行榜、台灣最會買縣市暨熱門商品以及各熱門品類排行榜，其中「新北市」榮登全台最愛買城市，訂單數遙遙領先第2名「台北市」達1.5倍。

蝦皮購物統計，今年最受台灣消費者歡迎品類冠、亞軍分別為居家生活以美妝保健類商品，不過以往熱賣常勝軍「衛生紙」卻是被擠下，「吸水珪藻土地墊」以黑馬之姿躍升年度熱銷王，售出總面積可覆蓋5.6座台北小巨蛋溜冰場；美妝保健則以「愛康涼感衛生棉」、「The Ordinary精華液」、及「innisfree控油蜜粉」獲得高度青睞。

此外也發現，男性消費力在今年大幅成長，「男生包包與配件」及「男生衣著」類訂單相較去年成長高達7成，顯示男性市場不容小覷。在全台最會買縣市方面，蝦皮購物統計，前5名依序為：新北市、台北市、台中市、桃園市、高雄市，其中「新北市」繼今年雙11，再度蟬聯「全台最會買縣市」寶座，全年度訂單數超越「台北市」達1.5倍。

蝦皮購物特別整理「新北市熱銷排行榜」，發現除了全台銷量居冠的「吸水珪藻土地墊」榜上有名外，韓國超人氣「Ennak小雞麵」、「曾拌麵」、「嬰幼兒尿布」、及「衛生紙」等點心及生活用品也紛紛上榜。而台北市民最愛「桌上螢幕架」，台中人愛買「黑師傅捲心酥」，高雄人最愛吃「樂事洋芋片」，桃園民眾則意外喜歡囤貨「防水防霉磁磚美縫劑」。