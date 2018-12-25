蝦皮強打Dyson超級品牌日　神級家電殺到免8千就入手V6

▲蝦皮商城年終主打Dyson超級品牌日，多款神級家庭逸品祭出超殺優惠，預估活動期間銷量可較平日成長10倍。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

年終大掃除，清潔家電需求增，因應市場需求，蝦皮購物聯手Dyson推超級品牌日，祭出全館瘋搶4.2折起、下單抽Dyson Supersonic吹風機、指定商品買就送VVIP到府服務3大獨家優惠；生活市集開飛利浦品牌專館，精選數十項品牌爆品免運下殺65折起；PChome24h購物則有智能家電年終大促，汰舊換新最低4折起。

蝦皮購物於12/24～12/27強打「Dyson超級品牌日」，首度於蝦皮商城 Dyson旗艦店推出獨家限時優惠，全館瘋搶4.2折起，暖身期間主打V7 Mattress無線除塵蟎吸塵器，原價16,999元、下殺9,999元；DC63銀藍吸塵器+過敏工具組只要12,999元，刷指定銀行信用卡再享最高回饋1,288元。12/7當天則是祭出小家庭超適用的Dyson TP00二合一涼風空氣清淨機5.5折，挑戰最低價12,900元；超人氣V6 baby+child無線除塵蟎機激殺7,999元；AM05涼暖二合一氣流倍增器原，原價19,900元、特價8,800元；SV07無線吸塵器福利品，原價18,900元、特價8,999元。

蝦皮購物表示，活動期間凡於蝦皮商城Dyson旗艦店購買，加碼推出一日限定指定下單即贈Dyson帆布紀念包，滿額再送Bodum濾壓壺，另有機會抽中2018年席捲全球的整髮神器Dyson Supersonic吹風機（原價16,200元），刷玉山銀行信用卡最高再享1,000元現金回饋；凡購買Dyson吸塵器或空氣清淨機，再送專人到府教學，體驗獨家VVIP尊榮服務。

▲Dyson V6 baby+child 無線除塵蟎機，原價18,900元，12/27特價7,999元。（圖／蝦皮購物提供）

生活市集首度攜手飛利浦打造品牌專館，集結熱銷品電鬍刀、電動牙刷、負離子吹風機、空氣清淨機、掃地機器人、無線吸塵器等大小家電，精選數十項品牌爆品免運下殺65折起，開館狂歡慶期間，除每週主打一項明星商品、消費滿額登記抽十大豪禮，於指定日期購買特定特價商品，輸入指定折扣碼可再享9折優惠，例如飛利浦 2合1無線直立式吸塵器 FC6168，原價8,900元，特價7,111元後輸入指定折扣碼可再打9折，等同享約原價71折，活動至12/31止。

▲PHILIPS 55吋4K連網液晶顯示器，限時特價15,988元。（圖／PChome24h購物提供）

PChome24h購物觀察近期站上家電買氣後發現，對照9、10月同期，銷量明顯倍增，當中又以季節家電、生活家電買氣最旺，包含清淨除濕機、電暖器、無線吸塵器、咖啡機、健康家電都相當熱銷。針對年終採購需求，即日起推出智能家電年終大促活動，集結小米、PHILIPS、SHARP、HITACHI、Panasonic、伊萊克斯等數百個國際知名大牌，全場最低下殺4折起，人氣主打商品包含PHILIPS 55吋4K連網液晶顯示器原價25,888元、限時特價15,988元；Coway旗艦環禦型空氣清淨機原價14,900元、限時下殺6折再送價值3,200元原廠一年份濾網；小米石頭掃地機器人原價12,995元、限時降1,000元。

活動期間刷花旗PChome Prime聯名卡最高回饋上看14%，刷他行信用卡最高送7,875刷卡金回饋，此外，家電消費滿1元即可抽德國嘉儀HELLER葉片式定時電暖爐，APP下單滿1,212元還有機會抽中HUAWEI Mate 20 Pro。