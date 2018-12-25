東森、自然美獨家課程心動價5千有找　電視購物首賣

▲東森 自然美推出獨家全新組合課程，將於電視購物首賣「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」。

記者洪菱鞠／台北報導

辛苦了一整年，該是好好犒賞自己的時候了。東森 自然美轉型後，品牌除了打造嶄新面貌，同時推出「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」獨家全新組合課程，破天荒以3折優惠挑戰最低價，從萬元起下殺到5千元有找，讓姐妹們省錢變美美，預計12/26晚間22:40東森電視購物CH47首賣。

東森購物表示，東森 自然美掌握4大原則，客制化的肌膚護理、產品成分天然、高科技產品與獨創引以為傲的按摩技術，結合生物學、皮膚生理學與保養品應用驗證實例，發展出自然美獨創的肌膚保養方法，此次電視購物台首賣「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」課程中，就是利用自然美獨創按摩手技，使保養品內的多種植物生物活性精華迅速滲入肌膚底層，由內而外提升肌膚自禦力，而在開賣當天，將由購物專家一姐斯容現身分享體驗心得。

▲自然美獨創按摩手技、客制化的肌膚護理，是深受女性消費者喜愛的原因之一。

東森購物提到，此次推出課程豐富，包含自然美專利肌膚檢測專業諮詢、自然美獨創手技深層清潔護理、天使V臉手技按摩護理、驅黑美眸重現特殊護理、自然美賦活煥采水潤手技按摩護理和NB-1肌膚3通抗老活膚臉部護理，共3堂，原價15,300元，東森價4,980元，為回饋會員，再送自然美鑽石級會員電子優惠，凡購買非活動優惠產品一律享8折。

在購買「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」後，全台共有119家門市可使用票券，其中推薦剛開幕的大直ATT旗艦店，有別於過往傳統SPA店，整體裝潢走的是好萊塢女星精品私宅風格，採用時尚精品專櫃陳列商品，並配備專屬私密美容室、明星等級的專業梳妝室和美容檢測室、精緻的護膚紓壓空間以及雙人套房，適合夫妻或姊妹淘一同相約前來享受精緻SPA，在完善的設備和寧靜的氛圍體驗舒適優質的美容SPA環境。

▲「東森 自然美」大直ATT旗艦店，整體設計風格走國際一線精品的高質感路線，並規劃專屬私密美容室，提供個人絕佳的隱密性。