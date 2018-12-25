　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森、自然美獨家課程心動價5千有找　電視購物首賣

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森電視購物首賣自然美NB1獨家課程（圖／業者提供）

▲東森 自然美推出獨家全新組合課程，將於電視購物首賣「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」。

記者洪菱鞠／台北報導

辛苦了一整年，該是好好犒賞自己的時候了。東森 自然美轉型後，品牌除了打造嶄新面貌，同時推出「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」獨家全新組合課程，破天荒以3折優惠挑戰最低價，從萬元起下殺到5千元有找，讓姐妹們省錢變美美，預計12/26晚間22:40東森電視購物CH47首賣。

東森購物表示，東森 自然美掌握4大原則，客制化的肌膚護理、產品成分天然、高科技產品與獨創引以為傲的按摩技術，結合生物學、皮膚生理學與保養品應用驗證實例，發展出自然美獨創的肌膚保養方法，此次電視購物台首賣「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」課程中，就是利用自然美獨創按摩手技，使保養品內的多種植物生物活性精華迅速滲入肌膚底層，由內而外提升肌膚自禦力，而在開賣當天，將由購物專家一姐斯容現身分享體驗心得。

東森電視購物首賣自然美NB1獨家課程（圖／業者提供）

東森電視購物首賣自然美NB1獨家課程（圖／業者提供）

▲自然美獨創按摩手技、客制化的肌膚護理，是深受女性消費者喜愛的原因之一。

東森購物提到，此次推出課程豐富，包含自然美專利肌膚檢測專業諮詢、自然美獨創手技深層清潔護理、天使V臉手技按摩護理、驅黑美眸重現特殊護理、自然美賦活煥采水潤手技按摩護理和NB-1肌膚3通抗老活膚臉部護理，共3堂，原價15,300元，東森價4,980元，為回饋會員，再送自然美鑽石級會員電子優惠，凡購買非活動優惠產品一律享8折。

在購買「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」後，全台共有119家門市可使用票券，其中推薦剛開幕的大直ATT旗艦店，有別於過往傳統SPA店，整體裝潢走的是好萊塢女星精品私宅風格，採用時尚精品專櫃陳列商品，並配備專屬私密美容室、明星等級的專業梳妝室和美容檢測室、精緻的護膚紓壓空間以及雙人套房，適合夫妻或姊妹淘一同相約前來享受精緻SPA，在完善的設備和寧靜的氛圍體驗舒適優質的美容SPA環境。

東森電視購物首賣自然美NB1獨家課程（圖／業者提供）

東森電視購物首賣自然美NB1獨家課程（圖／業者提供）

▲「東森 自然美」大直ATT旗艦店，整體設計風格走國際一線精品的高質感路線，並規劃專屬私密美容室，提供個人絕佳的隱密性。

ET快訊
吳宗憲帶鹿希派復出！退出4個月力挺：不過就是講個玩笑
換裝超勤！韓冰小露北半球尬許淑華旗袍長腿網暴動
今年第一場雪要來了！全台迎「近10年天氣最差跨年夜」

關鍵字：東森,自然美,東森購物,王令鱗,蔡燕萍,美容保養

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森、自然美首間直營旗艦店　搶進大直一級戰區開幕迎客

東森、自然美轉型後加快布局　明年全台開10～15間直營店

微風南山Of cosmetics 引進「自動洗髮機」，洗+護百元搞定！

包機飛台東！精選「娛樂神卡」6大跨年攻略　跑趴、泡湯、餐廳最高8％回饋

新貴派竟然變飲料了！花生+巧克力香濃爆表　全家期間限定販售

天王就是強！郭富城欽點「人蔘精」超熱賣　看板成打卡景點

東森、自然美獨家課程心動價5千有找　電視購物首賣

Supreme進軍上海開7層旗艦店？網友直擊現場傻眼了

聖誕節「咖啡買一送一」快把握！星巴克線上抽獎免費玩剩最後一天

獨家販賣紅豆鬆糕、元首雞麵！這間超商還能遠眺101跨年夜景

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

微風南山Of cosmetics 引進「自動洗髮機」，洗+護百元搞定！

包機飛台東！精選「娛樂神卡」6大跨年攻略　跑趴、泡湯、餐廳最高8％回饋

新貴派竟然變飲料了！花生+巧克力香濃爆表　全家期間限定販售

天王就是強！郭富城欽點「人蔘精」超熱賣　看板成打卡景點

東森、自然美獨家課程心動價5千有找　電視購物首賣

Supreme進軍上海開7層旗艦店？網友直擊現場傻眼了

聖誕節「咖啡買一送一」快把握！星巴克線上抽獎免費玩剩最後一天

獨家販賣紅豆鬆糕、元首雞麵！這間超商還能遠眺101跨年夜景

累點、支付、折抵一指搞定！小7推「OPEN錢包」最高回饋11%

兆豐回饋客戶　JJ演唱會門票大方抽

管中閔現身！簡單一句話回應「教長勉允接台大校長」

崑曲文創設計大賽奪金　台青「避咚」書擋「好害羞」

新北地標從「竹筍」變耶誕城　朱立倫感謝市民：侯友宜第一天就會上手

微風南山Of cosmetics 引進「自動洗髮機」，洗+護百元搞定！

盤點2018手機九大技術創新　水滴瀏海、螢幕打洞、升降鏡頭都是因為它

劉德華平安夜開唱！　陳慧琳叮嚀「大家都不要再騎馬了」

中職／離開屏東落腳嘉義　桃猿1月14日展開春訓　

過年旅遊旺季來臨　申辦遠傳、亞太漫遊優惠再下殺

【放行管中閔】沈榮欽／要徹底解決管案，先修《大學法》

全國正副議長名單一次看　民進黨22縣市議長僅得1席、6都全槓龜

睡一半轉頭…驚見「喪屍乳膠頭」　 女嚇瘋飆N字經：怎會有這種機X人

消費熱門新聞

聖誕節「咖啡買一送一」快把握！

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

運動1小時持續燃脂36小時

Supreme進軍上海開7層旗..

兆豐回饋客戶　JJ演唱會門票大..

藏玄機！聖誕限定超商咖啡杯萌翻

全家新拿鐵全台限量10萬杯免費..

新貴派變飲料！全家期間限定販售

好市多「爆紅夯品」挑選有祕訣！

ZARA特賣下殺5折　今晚21..

好市多草莓蛋糕變了？一堆沒人搶

台灣獨有！牛樟芝入皂成保養新寵

最怕飲料去冰　這5點讓店員崩潰

新地標！大直ATT開幕吸萬人搶..

更多熱門

相關新聞

美中貿易戰休兵 東森、四維航等散裝海運業績揚帆

美中貿易戰暫時休兵三個月，加上大陸向美方採購300萬噸黃豆，有利散裝航運業績看好；四維航表示，黃豆貨載集中在美中少數港口，明年第一季散裝船運的運價看漲，並持續看好未來二年的散裝航運市場表現。

東森、自然美明年再開10～15間直營店

來商場學習 大直ATT用體驗開新路

大直ATT首創科技手環 小孩不走失

新地標！大直ATT開幕吸萬人搶看

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

2019新制上路懶人包

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面