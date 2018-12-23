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東森、自然美首間直營旗艦店　搶進大直一級戰區開幕迎客

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▲▼ATT 4 Recharge開幕儀式,東森自然美旗艦店開幕。（圖／記者李毓康攝）

▲東森自然美總經理林燕玲（左）、藝人天心（右）為「東森 自然美」大直旗艦店開幕剪綵。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

大直一級戰區今（12/23）熱鬧滾滾，ATT 4 Recharge才剛正式營運，進駐的「東森 自然美」大直旗艦店隨後也宣布開幕迎客，現場特別邀來天心擔任一日美麗大使分享個人保養之道，吸引滿滿人潮參與圍觀。東森自然美總經理林燕玲表示，東森 自然美轉型後，將以更年輕化形象走進每個人的生活中，目前全台約有250間直營門市，2019年預計開10～15間旗艦店，讓更多人可以體驗全新美容保養服務。

「東森 自然美」大直ATT旗艦店是東森集團與自然美結盟後的第一家直營店，也是第一間進駐百貨集團的店，整體設計風格走的是國際一線精品的高質感路線，鎖定喜歡自然系美容保養的時尚女性，此外，未來門店將陸續進駐大直、內科、松機，不僅看準這裡是貴婦名媛們踩街的首選必經地標，同時也是台北市最多豪宅聚集的菁華區。

▲▼ATT 4 Recharge開幕儀式,東森自然美旗艦店開幕,天心。（圖／記者李毓康攝）

▲18歲就開始接觸自然美的天心，本身就是自然美的忠實擁護者，幾乎1～2個禮拜就會去做一次臉，對於投資在美麗這件事上毫不手軟。

▲▼ATT 4 Recharge開幕儀式,東森自然美旗艦店開幕。（圖／記者李毓康攝）

▲東森 自然美2019年預計開10～15間旗艦店，將以進駐人潮多的百貨為主。

東森自然美總經理林燕玲表示，「自然美」1972年成立至今，已走過近半個世紀，但對於90後的年輕人來說，仍較為陌生，今年正式轉型為「東森 自然美」，大直旗艦店是東森 自然美更名後，首家進駐百貨公司的直營店，正式開幕後將用嶄新的面貌和大家見面。

林燕玲提到，大直近幾年百貨商場不斷進駐，加上豪宅林立，是貴婦頂級消費群的一級戰區，東森 自然美大直旗艦店希望能成為姐妹淘享受精緻SPA的新選擇，裡頭還有獨特閨蜜房、夫妻房，提供絕佳的隱密性，而未來將持續拓展增加門店數，讓消費者在住家或上班處，就近就能輕鬆享受尊寵的護膚紓壓服務，另將加入美髮、美甲及美妝等全方位服務，讓愛美女性從保養到上妝一次完成，提供更多居家保養的完整配套。

林燕玲指出，現代人生活壓力大，傳統的護膚美容已經不能滿足消費者，東森 自然美運用尖端的生物科技，加上獨特的傳導滲透技術，以及自然美長久以來引以為傲、獨創的按摩技術，並採用成分天然的產品及客制化的諮詢與肌膚護理，以SPA美容美體結合現代全方位美容養生觀，持續為追隨「自然就是美」的消費者不斷努力，品牌不但要走向年輕化，更要轉變為國際美容保養品牌。

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關鍵字：東森,自然美,東森購物,王令鱗,蔡燕萍,天心,美容保養

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