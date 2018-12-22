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影／淘寶網購花生賣家好心附贈品　網友看到大驚腿軟了

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生活中心／台北報導

中國大陸非洲豬瘟疫情持續擴大，僅管農委會祭出重罰，將裁罰基準調高至20萬，仍查獲有人私帶肉品試圖闖關，另外也有業者透過網購平台，以附贈為由硬是將豬肉製品塞入寄來台灣，而這類事件近日陸續從淘寶上傳出，有網友po文爆料，收到商品包裹後，發現裡面夾帶了熱狗，讓他看到腿都軟了。

淘寶網購花生附贈熱狗 網友看到後腿都軟了（圖／翻攝自爆怨公社）

▲有網友在淘寶購買花生，賣家好心附贈熱狗，讓他看了腿軟感到驚恐。（圖／翻攝自爆怨公社，以下同）

先前才發生有民眾通報在淘寶購買寵物牽繩，開箱後驚見被附贈「1根火腿腸」，現在又有類似案例發生，一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，他上淘寶只是要買花生，結果拆開包裹一看，裡頭竟多了兩份熱狗，讓他驚呼「看到腿都軟了」、「還好我沒直寄到台灣」；之後原po趕緊聯繫賣家，賣家卻不知非洲豬瘟的嚴重性，表示會跟倉庫說不要送這個了，原po則是強調罰款很高，要賣家注意別好心做壞事。

淘寶網購花生附贈熱狗 網友看到後腿都軟了（圖／翻攝自爆怨公社）

淘寶網購花生附贈熱狗 網友看到後腿都軟了（圖／翻攝自爆怨公社）

淘寶網購花生附贈熱狗 網友看到後腿都軟了（圖／翻攝自爆怨公社）

▲該名網友聯繫賣家，賣家還要他直接吃掉，完全不知道非洲豬瘟的嚴重性。

該名網友除了分享自身經歷，他也提醒其他在淘寶網購的人，「中國那邊很多人都不知道非洲豬瘟的嚴重性，所以有跟那邊買東西記得要提醒不要亂送什麼吃的東西！」，其他人看到後紛紛回覆留言表示，「故意的吧！」、「收到別丟欸～要通報檢疫局的人來收」、「送什麼都好，幹嘛偏偏還送火腿腸，根本是故意的」、「這算漏洞嗎。不過這個真的也難防」。

淘寶網則表示，「海外購物習慣各有不同，已向商家重申臺灣對肉品的法規及禁止輸入臺灣的商品清單，並提醒盡量不要放置贈品於包裹中，如於海外包裹隨附贈品也需符合以上規則。」

由於跨境網購已是常態，為避免形成防疫漏洞，先前防檢局動物檢疫組表示，關務署及查緝機關會以X光機、檢疫犬及人員盤查等方式執行邊境管制措施，若查獲疫區的肉類產品，會當場開箱查驗，移送至防檢局後再送至地檢署，若買家能提出購買清單證明內容物沒有肉品，就不用擔心受罰。此外，若有類似情形發生，民眾如果有疑慮，絕對不能直接丟到廚餘桶，可以選擇丟入一般垃圾，送到垃圾掩埋場或焚化爐處理，最正確的方式是送交防檢局各地分局由專業人員處理。

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關鍵字：非洲豬瘟,中國豬肉,網購,淘寶,花生,熱狗

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