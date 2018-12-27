12部金庸小說全收花不到5千　再送6吋電子書閱讀器

▲樂天Kobo年終購書指南，推薦最值得珍藏的套書、最受讀者喜愛的書，以及最新上架的獨家首賣書籍，讓讀者能撿便宜挑好書。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

歲末年終撿便宜挑好書，樂天Kobo祭出購書指南與新年優惠，除推薦最受讀者喜愛的書，獨家新書上架首賣85折起，限時5天全站點數33%回饋再抽2019點，其中，不到5千元就能收藏金庸全集，同時再送6吋Clara HD閱讀器，是這檔活動中最划算的超值套書。

根據樂天Kobo總結2018年度百大書單排行榜，暢銷榜的冠、亞軍皆受到名人光環加持，如拿下第一名的《真確》為比爾蓋茲推薦的年度選書，《21世紀的21堂課》則為知名暢銷書作者哈拉瑞的新作，但統計去年度最多人喜愛且完整閱讀完畢的前10名書籍是《刻意練習》、《斜槓青年》、《靈界的譯者》、《快速抓重點，過目不忘的閱讀術》、《一流的人讀書，都在哪裡畫線？》、《人生複本》、《臺灣史上最有梗的臺灣史》、《最低的水果摘完之後》、《你的善良必須有點鋒芒》、《無腦理財術，小資大翻身！》。

在迎接2019年到來之際，樂天Kobo祭出新年點數回饋及抽獎活動，12月28日起至2019年1月1日止，限時5天全站樂天點數33%回饋，單筆消費滿999元，再抽樂天點數2019點，共3名。活動期間，除了推薦暢銷書籍，《尋找無限的盡頭》、《終結職場豬隊友指南》、《貓熊老師的心理學圖鑑》3本獨家上架新書，首賣限時優惠85折起。

▲Kobo Clara HD國際版電子書閱讀器重量166克、螢幕尺寸為6吋。（圖／樂天Kobo提供）

此外，為紀念永遠的武俠巨擘金庸，樂天Kobo將於1月1日至1月31日期間，推出金庸電子書全集，共收錄《飛狐外傳》、《雪山飛狐》、《連城訣》、《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《倚天屠龍記》、《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》、《笑傲江湖》、《書劍恩仇錄》、《俠客行》、《碧血劍》12冊，原價6048元，優惠價4990元，同時加碼贈送市價3999元Clara HD國際版電子書閱讀器乙台，限量500台，讓金迷們不僅一次收藏金庸筆下的3000個人物，還能把他們帶著走，隨時都能閱讀。

博客來則是從即日起至2019年3月15日推出「2018博客來年度百大」，公布2018年度暢銷榜、年度選書、年度暢銷作家以及年度書市關鍵字，參展品項超過4,000種，全品項79折起，精選暢銷書三本75折。