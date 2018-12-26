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博客來走入超商　全台2間實體書店都在台大公館

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▲▼ 7-ELEVEN全新未來超商「Big7」亮相 。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN在台大公館商圈開了全新未來超商「Big7」，博客來成為第一家進駐的實體書店。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

博客來悄悄走到線下，繼未來書店之後，又在7-ELEVEN複合店成立實體書店，進駐的門市正是最近才在台大公館商圈開幕的全新未來超商「Big7」，現場展示書籍且提供販售之外，店內書區緊鄰咖啡及烘焙專區，另結合32席座位，打造充滿閱讀氛圍的書香空間。

在「Big7」書區內，所有書籍皆來自博客來專業選書，全區共分成「博客來排行榜暢銷書」、「博客來當期新書與選書」以及「博客來策展」3大專區，精選商業、小說等8個暢銷書分類，多達近200本書籍，消費者不需要等待期、結帳後馬上就能閱讀，成為全台最便利的購書據點。

其中「博客來當期新書與選書專區」設計在桌面垂直處，與座位區一體成形，每周將定期更新排行榜熱銷品項；「博客來排行榜暢銷書」則是每月提供當期熱門新書以及推薦的精選書單，大面積的書架牆面搭配後方的落地窗，陳列上更有豐富的視覺效果；利用中島櫃體設計的「博客來策展專區」，開幕首檔主題為博客來年度銷售100大書籍，搭配中央的檯燈設計更添增書香文青氣息。

博客來認為，博源門市（指Big7）位於公館台大商圈，圖書類別銷售較一般門市佳，且周圍又有禮客outlet、自來水公園園區，顧客型態多元，同時可以看到不同族群的消費樣貌，做為未來運作的參考。

▲▼ 7-ELEVEN全新未來超商「Big7」亮相 。（圖／業者提供）

▲書區緊鄰咖啡及烘焙專區，並設有32席座位，消費者在購書之後，可以找個地方坐下來細細閱讀。

博客來將超商實體門店當作是網路書店的延伸，Big7只能算是第二間，且嚴格來說，其進駐契機在於7-ELEVEN為擴充門店業種，因此找來博客來合作。若要說由博客來本身主動出擊走到線下的話，就是「未來書店」了，這間2015年11月打造的全台首家O2O閱讀概念店，同樣進駐在7-ELEVEN內，地點位於台大學區的長星門市，因此兩間書店距離很近，車程約10分鐘。

不同的是，未來書店強調新閱讀經驗，現場不販售，主要在於利用實體書店營造閱讀體驗，每月有不同主題選書提供試閱，但重點不以暢銷、排行為導向；另結合人臉辨識、掃描書籍等體驗功能，除可透過大數據自動判別讀者年齡、性別及喜好來推薦書籍，掃描書籍條碼後則是能連上網站即時購買。

根據博客來觀察，未來書店白天以上班族居多，晚上則是學生族群，該店成立目的希望打破一般消費者對實體書店的既定印象，並藉此接觸網路無法觸及的客群。而未來是否再開實體店，博客來表示目前暫無計劃。

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關鍵字：博客來,未來書店,實體書店,7-ELEVEN,Big7,小7,網路書店,閱讀,o2o

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