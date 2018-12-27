　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸客帶豬肉闖關！邱議瑩：合理懷疑是「生化攻擊」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼農委會副主委李退之、民進黨立委邱議瑩。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

▲農委會副主委李退之、民進黨立委邱議瑩。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

政治中心／台北報導

自非洲豬瘟疫情在大陸爆發後，台灣開始嚴格管制肉品入境，卻仍有不少旅客企圖「冒險闖關」，甚至還有人一口氣帶了9公斤的豬肉。民進黨立委邱議瑩對此痛批，就算在飛機上一再宣導「不能帶」，還是有人走不用申報肉類的綠色櫃台，懷疑是「生化攻擊」。

邱議瑩等19人在27日立法院經濟委員會上提出「動物傳染病防治條例第三十四條條文修正草案」，並請農委會官員備詢。邱議瑩表示，農委會在整個防疫宣導部分，要給予掌聲鼓勵，但是就算做再多的宣傳，包括中國大陸籍的旅客，或是台灣籍旅客，仍有人不斷帶豬肉或其他肉製品入境，想請問副主委怎麼看？到底是宣導還不夠？還是其實是一種「生化戰爭」？

為什麼會這樣說呢？邱議瑩稱，平常會帶著幾公斤的豬肉出國嗎？一般常理來講，出國不會帶幾公斤的豬肉跟著你走，但前2天卻在機場查獲陸客帶9公斤肉製品入台，且這些被查獲的人還不走申報的綠色櫃台，「如果我們一再在飛機上宣導，下飛機的地方也有告示牌警告大家不可以帶，為什麼這些人還要攜帶入境？你告訴我，不知道豬瘟的嚴重性，但是你從下飛機一路到海關、檢查的關口，看到多少的警告牌子？然後你還走不用申報的綠關，我合理懷疑這些都是所謂的『生化戰爭』、『生化攻擊』。」

ET快訊
連夜北上要經費蓋捷運　韓國瑜：答應給的錢一塊不能少
遭喊提告急刪尿尿文！原PO「98字致歉」網譙爆男童媽

關鍵字：邱議瑩,非洲豬瘟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／救巨蛋！推3D東區大公園計畫　姚文智：只有我提解決方案

鼓勵民進黨搶救高雄　姚文智：集中火力別讓跳樑小丑勝出

謝謝小野！　姚文智：陳其邁影片內容第一棒政策是我提的

影／蘇貞昌推板橋蓋「親子博物館」！　蘇太太、孫女溫馨現身

世紀神探合體！李昌鈺首站台　侯友宜：感謝恩師力挺

神探回台力挺侯友宜！　李昌鈺：遷戶籍到新北

影／侯友宜將出席反空污遊行　蘇貞昌批消費促辯論

韓流漂新北　蘇貞昌邀韓國瑜辯論：「現在流行光頭啦」

緊咬鄭南榕事件　蘇貞昌批侯：活在威權時代如何當市長？

侯友宜專屬競選小物粉絲搶著拿　民眾：很特別實用

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

總統禮讓柯文哲？民進黨只提副總統？　游盈隆：可能性0

「不好好做就殺了你」　韓國瑜驚爆就職前一天接恐嚇電話

學姐黃瀞瑩被「熊抱」　網友崩潰喊：放開那個女孩！

影／蘇貞昌接閣揆？　游盈隆：一劑猛藥！短期可振奮民進黨

明年北市燈節「不發放小提燈」　22年傳統被中斷了

侯友宜引用蘇貞昌政見　爭取在新板特區蓋兒童樂園

連夜北上要經費蓋捷運　韓國瑜：答應給的錢要給我！一塊不能少

包庇謝長廷？網友辱大阪辦事處「爛到該死」 李明賢質疑警方吃案

韓國瑜創中央合作三色燈！綠燈＝請求中央儘快給予急需撥款補助

陸客帶豬肉闖關！邱議瑩：合理懷疑是「生化攻擊」

總統禮讓柯文哲？民進黨只提副總統？　游盈隆：可能性0

學生淪為學工…新南向專案生變調　教育部擬設專線通報

獨／《監獄風雲》屏東版　疑「假撞車真教訓」戒護科長遭毆骨折

少女毒趴遭性侵4次　渣男說「給5000元」又食言遭判刑

受賄2.4億判12年　中化集團前總經理蔡希有「服從判決」

超經典「日本刀重機」！Suzuki KATANA老車魅力騎過就知道

醉漢拒付340車資！吼鬧上警局　他惱羞嗆「X你娘」脫褲尿尿

22歲女悔跳江！羽絨服厚到沉不了「漂30分」救命　網歪：啥牌？

「不好好做就殺了你」　韓國瑜驚爆就職前一天接恐嚇電話

學姐黃瀞瑩被「熊抱」　網友崩潰喊：放開那個女孩！

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

政治熱門新聞

蘇貞昌同意接任行政院長

命理師曝朱立倫走大運　唯一障礙..

高志鵬判4年半　民進黨回應了

韓國瑜市長第一天洩真心話：工時..

副閣揆2大熱門曝光！蘇貞昌回鍋..

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

高嘉瑜和許淑華玩自拍　狂嗑甜食..

藍綠都想當韓國瑜第二！韓總談「..

獨／平安夜長談3hr　新系大老..

張善政「提3大點」讚民進黨高明

柯P選2020　藍綠邊緣化至少..

韓國瑜爭取放寬陸資買房　內政部..

柯P：台灣1.3年換一個閣揆，..

再加碼！北市買電動機車最高享2..

更多熱門

相關新聞

帶肉品可禁止入境　明年增檢疫犬防豬瘟

非洲豬瘟疫情在大陸嚴重擴散到23個省，但還是有很多人不聽勸，從疫區帶各項肉類品入境，農委會27日表示， 根據法規如果是外國人帶的可以禁止入境，明年農曆年前也將增加20名邊境管理員、6組檢疫犬，加強防疫。

林昶佐：「飼料添加物」恐有非洲豬瘟病毒

張麗善禁止廚餘養豬　賴清德打臉

染豬瘟飼料公司「出口含台灣」

陸20養豬場　暫停向港澳供貨

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小玉發禮物時間一到「0人到場」

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

隋棠產後6天跑趴超狂！

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面