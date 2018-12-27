陸客帶豬肉闖關！邱議瑩：合理懷疑是「生化攻擊」





▲農委會副主委李退之、民進黨立委邱議瑩。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

政治中心／台北報導

自非洲豬瘟疫情在大陸爆發後，台灣開始嚴格管制肉品入境，卻仍有不少旅客企圖「冒險闖關」，甚至還有人一口氣帶了9公斤的豬肉。民進黨立委邱議瑩對此痛批，就算在飛機上一再宣導「不能帶」，還是有人走不用申報肉類的綠色櫃台，懷疑是「生化攻擊」。

邱議瑩等19人在27日立法院經濟委員會上提出「動物傳染病防治條例第三十四條條文修正草案」，並請農委會官員備詢。邱議瑩表示，農委會在整個防疫宣導部分，要給予掌聲鼓勵，但是就算做再多的宣傳，包括中國大陸籍的旅客，或是台灣籍旅客，仍有人不斷帶豬肉或其他肉製品入境，想請問副主委怎麼看？到底是宣導還不夠？還是其實是一種「生化戰爭」？

為什麼會這樣說呢？邱議瑩稱，平常會帶著幾公斤的豬肉出國嗎？一般常理來講，出國不會帶幾公斤的豬肉跟著你走，但前2天卻在機場查獲陸客帶9公斤肉製品入台，且這些被查獲的人還不走申報的綠色櫃台，「如果我們一再在飛機上宣導，下飛機的地方也有告示牌警告大家不可以帶，為什麼這些人還要攜帶入境？你告訴我，不知道豬瘟的嚴重性，但是你從下飛機一路到海關、檢查的關口，看到多少的警告牌子？然後你還走不用申報的綠關，我合理懷疑這些都是所謂的『生化戰爭』、『生化攻擊』。」