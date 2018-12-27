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74噸豬飼料查出「非洲豬瘟病毒」　涉事公司有出口台灣！

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▲豬隻們在東莞屠房外的貨車上,非洲豬瘟。（示意圖／路透社）

▲豬隻們在東莞屠房外的貨車上,非洲豬瘟。（示意圖／路透社）

記者楊子萱／綜合報導

非洲豬瘟在大陸持續蔓延，天津海關21日在轄區出口處查驗到非洲豬瘟病毒，是由天津恩彼蛋白質有限公司生產的2批豬血球蛋白粉，根據其官方資料，該企業的面向市場包括台灣，產品涵蓋飼料、養殖企業，以及提供飼料蛋白原料，外界疑慮，這是否意味可能有「帶非洲豬瘟病毒的飼料原料」流進台灣，進而感染豬隻。

豬血球蛋白粉是豬飼料裡面的添加劑，會影響腸道微生物的增殖，可活化胃蛋白酶原，提高自然代謝物的能量利用，提高飼料轉化率，防止腹瀉、下痢，提高肉豬存活率及增重速度。

▲天津恩彼蛋白質有限公司工廠，官網強調堅持安全、穩定、高效。（圖／翻攝自天津恩彼蛋白質有限公司官網）

▲天津恩彼蛋白質有限公司工廠，官網強調堅持安全、穩定、高效。（圖／翻攝自天津恩彼蛋白質有限公司官網）

這家恩彼蛋白是大陸農業科技龍頭寶迪集團下的五大事業部之一，為飼料和養殖行業提供高品質蛋白原料，官方宣稱通過ISO9001質量體系認證，是動物蛋白高效提取綜合利用的企業，在天津、安徽淮北和四川擁有三家蛋白質科技有限公司。

值得注意的是，恩彼蛋白不只在國內經銷，更將產品出口國際，包括台灣、日韓、南美、東南亞等地區，包括飼料、養殖企業，還有飼料蛋白原料（含豬血球蛋白粉）。

▲出事的天津恩彼蛋白質有限公司生產的飼料服務地區包含台灣。（圖／翻攝自天津恩彼蛋白質有限公司官網）

▲出事的天津恩彼蛋白質有限公司生產的飼料服務地區包含台灣。（圖／翻攝自天津恩彼蛋白質有限公司官網）

沒想到，根據動植檢警通報，恩彼蛋白的豬血球蛋白粉21日驗出含非洲豬瘟病毒，原料來自天津12個屠宰加工場，總共有73.93噸，目前已封存相關產品、追溯核查原料來源、飼料生產企業暫停使用「以豬血為原料」的豬用飼料。

關於已生產的豬飼料，只要是檢驗後非洲豬瘟病毒「呈陰性」的，都可以繼續銷售，養殖場也是同樣的處理方式。

▲動植檢警通報，恩彼蛋白的豬血球蛋白粉21日驗出含非洲豬瘟病毒。（圖／翻攝自動植檢警通報消息）

▲動植檢警通報，恩彼蛋白的豬血球蛋白粉21日驗出含非洲豬瘟病毒。（圖／翻攝自動植檢警通報消息）

即便如此，豬血球蛋白粉檢出非洲豬瘟病毒的通報仍引起外界疑慮，因為這也可能說明，是否連豬血球蛋白粉的原料也開始有傳染非洲豬瘟病毒的風險？

農委會24日曾針對「廚餘養豬戶轉用飼料及退場輔導方案」舉行記者會宣布，針對全台2,045場廚餘養豬場，將提供飼料差額補貼、技術諮詢輔導，及自願性退場補助等配套機制，並在明年1月2日正式啟動，嚴格監督阻絕疫病傳播到台灣。

►►嚴防非洲豬瘟！農委會宣布推廚餘轉用飼料　1月2日正式啟動

►►天津出口「73頓豬飼料」檢出非洲豬瘟病毒　原料來自當地加工廠

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關鍵字：非洲豬瘟,豬飼料,豬血球蛋白粉,天津

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