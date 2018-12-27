防疫漏洞！林昶佐：「飼料添加物」恐有非洲豬瘟病毒

▲非洲豬瘟。（圖／CFP）

政治中心／綜合報導

大陸爆發非洲豬瘟疫情，台灣也開始防疫大作戰，加強了海關的控管以及廚餘的管理，但時代力量立委林昶佐27日在臉書表示，經過進一步與相關業者了解，發現以豬血製成的飼料添加物「血漿蛋白粉」是目前很可能疏忽的防疫漏洞，因此今天到經濟委員會去提醒農委會應該提高警戒。

林昶佐解釋，血漿蛋白的製作過程是將豬隻血液收集起來經離心、噴霧乾燥而製成，無法消滅非洲豬瘟病毒，因此形成了一個可能的防疫漏洞，若豬隻吃下含有病豬製成的血漿蛋白的飼料，疫情將一發不可收拾。

▲林昶佐憂心飼料添加物成防疫漏洞。（圖／翻攝林昶佐臉書）

林昶佐表示，本週二已爆出有大陸製的血漿蛋白粉被驗出非洲豬瘟核酸，台灣應該掌握詳細資料了解大陸製的血漿蛋白粉流往何處，或是否做為其他國家的飼料添加物後再銷往台灣？請農委會加速調查這個防疫漏洞。

天津海關21日在轄區出口處查驗到非洲豬瘟病毒，是由天津恩彼蛋白質有限公司生產的2批豬血球蛋白粉，根據其官方資料，該企業的面向市場包括台灣，產品涵蓋飼料、養殖企業，以及提供飼料蛋白原料，外界憂心，這是否意味可能有「帶非洲豬瘟病毒的飼料原料」流進台灣，進而感染豬隻。