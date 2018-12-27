少婦公廁遭襲胸嚇到忘記歹徒臉　卻意外撿到色狼的手機

▲一名少婦在關西市場的公廁附近遭猥褻，雖然因驚嚇忘了記住色狼的臉，卻意外撿到他掉落的手機成功逮人。（圖為示意圖，與新聞事件關／達志示意圖）



記者陳凱力／新竹報導

一名鄭男在市場公廁附近對一名少婦伸鹹豬手襲胸，卻不小心遺落手機成為現場證據，鄭男像檢察官以不知道、不記得搪塞，只可惜少婦指證歷歷，檢方認鄭男的說詞不可採信，依然以強制猥褻罪起訴他。

新竹縣1名43歲的鄭姓色胚子，2018年10月21日早上在關西市場公廁附近，見1名少婦隻身準備進廁所時，竟從後方熊抱少婦，將她強壓在地，並伸出鹹豬手摸其胸部2、3分鐘得逞。

少婦驚嚇之餘，假裝拿手機報警求救，鄭男才畏罪逃逸，少婦完全記不住色狼面貌。不過法網恢恢，鄭男倉惶逃逸之餘竟落下自己的asus手機，警方趕抵現場發現色狼留下的手機。

檢警調閱手機資料，發現鄭男是手機主人，因此傳喚鄭男到場說明，鄭男竟向檢方表示手機是他的沒錯，但怎麼會掉在現場，他也不知道，完全不記得了。檢方認，被害女指證歷歷，且還有鄭男留下的手機做為跡證，因此認定鄭男辯詞不可採，依強制猥褻罪嫌起訴鄭男。

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