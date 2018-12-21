癡漢「垂降」女廁露詭異微笑　猥褻單身女判刑1年6月

▲陳男尾隨單身女進入女廁，以攀爬、垂降方式闖入女子使用的廁間強制猥褻，被判刑1年6個月。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者楊佩琪／台北報導

家住高雄的陳姓男子，日前在台北車站捷運站內尾隨一單身女子進入女廁，並以「垂降」方式自隔壁廁間闖入，摀住單身女的嘴巴，強制猥褻，陳男辯解是臨時忍不住要嘔吐，才會闖入女廁，但現場清潔人員及被害人指證歷歷，陳男最後被判1年6個月有期徒刑，且自12月24日起，延押2個月。

事情發生在6月17日，家住高雄的陳姓男子北上，至台北車站捷運站時，見被害女子頗有姿色，尾隨女子進入站內女廁。先躲在女子隔壁廁間，再攀爬、垂降方式進入被害女子廁間，女子驚慌尖叫，陳男以手摀住女子嘴巴，強制猥褻。

但此時有清潔人員聽到尖叫聲，上前敲門，被害女子才得以脫身，衝出廁間，陳男事跡敗露，當場被逮，被檢方依法起訴。

台北地方法院審理，陳男辯稱，當天因為喝了太多酒想吐，實在忍耐不了慌慌張張跑進女廁嘔吐，沒想到一開門就被警察抓。但清潔人員證稱，當時只聽到女子的尖叫聲，並沒有聽到嘔吐聲。

法官認為，陳男在偵查庭時態度囂張，還曾挑釁檢察官，且犯行手法惡劣，依強制猥褻罪判處1年6個月有期徒刑。由於陳男羈押期將滿，法官裁定，無業以超商為家的陳男，在台北、高雄兩地遊蕩，有高度逃亡可能，因此自12月24日起延押2個月。