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幼兒園摳下體逼兒聞味　變性父辯：讓小孩確認「她」是女的

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▲▼泰國,人妖,變性。（圖／視覺中國CFP）

▲變態父親變性後竟在幼兒園強逼自己的孩子聞其下體味道，卻辯稱因做變性手術後影響行為判斷。（圖為示意圖，與新聞事件無關／視覺中國CFP）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子變性後性情大變與妻子離異，「她」濃粧豔抹去幼稚園接兒女，沒想到竟當場對著年幼的兒女脫褲摳下體，讓師生驚嚇大叫，另外，她在家用手摳下體後逼3個孩子嗅異味，還以下體靠近睡覺孩子的臉，逼小孩嗅聞，甚至變態地動手玩弄兒下體。新竹地方法院以強制猥褻罪，判處「她」有期徒刑3年2個月。

檢警調查，這名變態父與妻育有3個8歲以下小孩，因性向問題，不顧妻子反對，去做變性手術改為女性，並要求3名小孩只能稱她「阿姨」。2017年6月，「她」到幼稚園接回2個小孩下課時，竟在幼稚園教室門口，當著2名女老師與2個孩子以及其他多名同學面前，拉下自己的外褲、內褲，以手指摳自己下體，公然猥褻，還喊「來看啊！來看啊！」嚇壞老師與孩童。

由於行徑超詭異，經幼稚園老師通報校安系統並報警處理。檢警查出「她」在家有各種猥褻自己小孩的犯行，例如以手摳自己下體或是直接將自己的生殖器靠近小孩臉部，逼小孩聞、以手指壓弄4歲兒子的生殖器對其猥褻，小孩若不願意聞，還會罵「幹X娘」，因此3個小孩都不喜歡這位「阿姨」的行為。

被告到案後坦承犯案不諱，聲稱自己有病，無法克制，「她」對法官表示，變性手術後，影響其行為判斷力，露下體是因悶癢在抓癢，忘記那是公共場所，給小孩聞下體是要讓小孩能認定是「她」是女性，否認猥褻，並要求做精神鑑定，醫院診斷證明「她」罹患憂鬱症。

但法官認為，「她」從警訊、偵查到院方審理，對問題都可切題回應，語言理解能力未有缺損，也清楚了解何種行為可能使3名小孩心理或行為導致負面影響，雖提出憂鬱症診斷證明書，但此情緒症狀對辨識行為的影響有限。法官認為「她」雖是3名小孩的父親，未能保護及照顧，竟因施變性手術，縱容私慾，在幼兒園公然猥褻，讓小孩聞其下體異味等行徑，造成小孩身心嚴重受創，犯後猶未能坦承犯行的態度，考量其患有憂鬱症，因此判處有期徒刑3年2個月。

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經視覺中國CFP許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：變態,猥褻,變性

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