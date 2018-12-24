「幫我拿衛生紙」渣男拖少女進廁所猥褻　落屎完再性侵

▲少女好心遞衛生紙卻被哥哥的朋友拖進廁所猥褻，事後還在自己家中被性侵得逞。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）



記者陳凱力／新竹報導

肚子痛拉肚子的途中還能對少女起歹念？新竹就有1名李男與朋友在家裡喝酒的時候肚子痛跑廁所拉肚子，由於沒有衛生紙，剛好友人的15歲妹妹經過，李男便藉口請少女地衛生紙給他，少女遞了衛生紙後，反而一起被拖進廁所猥褻，之後，又跑到少女家，趁她落單獨自在家之際性侵少女得逞。李男雖坦承猥褻卻否認對少女性侵，由於少女下體採到李男DNA，加上少女指證明確，新竹地院法官依對少年強制猥褻及強制性交罪判4年2個月。

判決指出，李男與前妻離婚後獨自撫養2名小孩，2016年間元月某日下午，李男的王姓友人帶著15歲妹妹到家中與他喝酒聊天，席間李男肚子痛跑去廁所拉肚子，剛好少女口渴拿水喝時經過廁所門口，李男竟然邊拉肚子還能邊起色心，他門外的少女說：「廁所沒衛生紙了，可以幫我拿衛生紙嗎？」少女好心的幫忙遞衛生紙給李男，未料李男竟一把直接把少女拉入廁所，上下其手強制猥褻得逞，直到李男發現廁所外有人影，擔心被發現，才罷手離開，少女也趁機離開。

少女驚魂未定於是先回家在家裡玩手機，沒想到李男竟跟著跑到少女家，見少女落單有機可趁，立即反鎖少女的家門，仗勢力大壓制性侵少女得逞，由於少女哥哥回家，發現家門反鎖不斷敲門，少女才掙脫去開門，李男則趁機逃離現場，少女向家人泣訴遭李男侵害，並報警逮李男。

李男僅承認對少女強制猥褻，卻否認對她強制性交。他向法官辯稱，當天少女叫他先去買酒，再到她家2樓聊天喝酒，當天有用手，也有相互口交，都是少女同意的，沒有逼他，也沒有強制性交。不過，少女下體採集到李男DNA，加上少女指證歷歷，認定李男犯行明確。

法官審酌，李男與少女是鄰居，不思對15歲少女妥加對待，竟為滿足個人私慾，強制猥褻、性交少年，惡性不輕，造成少女心理受創，但李男始終否認對少女強制性交，僅承認有強制猥褻，雖事後與少女達成民事和解，也賠償對方，因此依對少年犯強制猥褻罪判10月，對少年強制性交罪判3年6個月，應執行4年2個月。

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